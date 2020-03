© Anne Gerdes für DIE ZEIT

Türen öffnen

Ein Plastikteil, das sich auf eine Türklinke stecken lässt, soll gegen die Verbreitung von Corona helfen. Das Unternehmen Materialise aus Belgien hat das paddelförmige Ding entworfen und als 3-D-druckbare Datei kostenlos ins Internet gestellt. Das Plastikpaddel macht es leichter, Klinken mit dem Unterarm oder dem Ellbogen herunterzudrücken. Ein simples Beispiel für weniger Anfassen durch Technik – und für eine gute Idee in Krisenzeiten.

© Anne Gerdes für DIE ZEIT

Ein- und Aussteigen

Als die Berliner S-Bahn Mitte März ankündigte, künftig alle Türen automatisch an jeder Haltestelle zu öffnen, damit nicht alle Fahrgäste dieselben Flächen berühren müssen, zeigte sich: Das funktioniert nicht in allen Zügen der Flotte (und auch in den meisten U-Bahnen nicht). Denn bei einigen Baureihen kann der Fahrer die Türen schlicht nicht zentral öffnen. Bei neuen Fahrzeugen werden die Hersteller in Zukunft sicher eine Automatik einbauen.

© Anne Gerdes für DIE ZEIT

Bezahlen

Nahezu flächendeckend dürfte sich das berührungslose Zahlen verbreiten. Denn nicht nur teure Geräte (wie Smartphones und -watches) ermöglichen es, sondern auch Kredit- und Bankkarten mit einem NFC-Chip (kurz für: Near Field Communication). Wer die Funktion nutzt, kann seine Einkäufe bezahlen, indem er die Karte einfach vor das Lesegerät hält – und muss bis zu einem Limit keine PIN per viel gedrückte Nummerntasten eingeben.

© Anne Gerdes für DIE ZEIT

Tickets lösen

In Singapur hat der staatliche Betreiber des Nahverkehrs, die Land Transport Authority, bereits im Februar eine Ausschreibung für ein berührungsloses Fahrkartensystem veröffentlicht: 6000 Busse und 400 Metrostationen sollen mit Lesegeräten für die Funkchips in den Dauerkarten der Fahrgäste ausgestattet werden. Die würden von allen Geräten im Verkehrsverbund im Vorbeigehen registriert, und ein entsprechender Fahrpreis würde abgebucht.

© Anne Gerdes für DIE ZEIT

Einkaufen

Technik, die den Kassierer überflüssig macht, mag man sozial bedenklich finden. Sie sorgt indes für viel weniger Anfassen beim Einkaufen. Seit 2016 testet der Versandriese Amazon ein solches System in eigenen Läden in den USA. Anfang März kündigte er an: Künftig verkaufe man die Technik auch an andere Händler. Mit Kameras und Sensoren verfolgt das System, welcher Kunde was in seinen Wagen legt – und erstellt eine Rechnung, sobald er den Laden damit verlässt.

© Anne Gerdes für DIE ZEIT

Befehlen

Auch komplexere Interaktionen mit Geräten könnten künftig ohne tausendfach angefasste Touchscreens vonstattengehen, dafür sprechen die Fortschritte bei der Gestensteuerung. So hat Google in sein neuestes Pixel-4-Smartphone einen Mikrochip namens "Motion Sense" eingebaut, der Fingerzeige in Befehle übersetzen kann. Mit so etwas ließen sich auch Fahrkarten- und Parkscheinautomaten, Fotodruck- und Selbsteincheck- Terminals ausstatten.