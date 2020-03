Es gibt Urteile, bei denen ist die Begründung mindestens genauso wichtig wie das Urteil selbst. So war es auch am Mittwoch vergangener Woche, als der Richter Roland Zickler im holzvertäfelten Sitzungssaal S.011 des Landgerichts Bonn einen vorläufigen Strich unter die jahrelange Debatte zog, wie Cum-Ex-Geschäfte juristisch denn nun eigentlich zu bewerten seien. Die ersten Journalisten waren schon hinausgeeilt, um die eher milden Bewährungsstrafen für die zwei Angeklagten zu vermelden. Wer sitzen blieb, hörte von Zickler eine Urteilsbegründung, die nicht nur Maßstäbe setzt für die Aufarbeitung der Cum-Ex-Deals und des angerichteten Schadens für die Steuerzahler. Sie hatte auch einen ganz eigenen, ungewöhnlichen Sound. Am besten lässt er sich vielleicht mit den zwei Wörtern beschreiben, die Zickler seinen Sätzen immer wieder anhängte. Sie lauten: "So what?"

Im Kern war "So what?" das, was Zickler all jenen entgegnete, die seit Jahren zu begründen versuchen, weshalb Cum-Ex-Geschäfte aus juristischer Sicht keine Straftat waren – Geschäfte, bei denen sich die Beteiligten Steuern erstatten ließen, die sie nie bezahlt hatten. In Deutschland laufen Ermittlungsverfahren gegen mehr als 500 an Cum-Ex-Geschäften beteiligte Aktienhändler, Manager, Investoren, Berater und Anwälte. Im Bonner Prozess waren zwar nur zwei von ihnen angeklagt. Aber es ging um ein Grundsatzurteil. Und um die Frage, wer die juristische Schlacht am Ende gewinnen wird: der Staat oder die Steuertrickser?

Die Urteilsbegründung stellt fest: Cum-Ex-Deals waren stets illegal

Dass das Landgericht Bonn zuständig war, war Zufall. Das Bundeszentralamt für Steuern hat in Bonn seinen Sitz. Also musste sich das Landgericht, dessen Zuständigkeit sich normalerweise auf das Gebiet von Bad Münstereifel bis Waldbröl beschränkt, auf einen der komplexesten Fälle globaler Wirtschaftskriminalität vorbereiten. "Kein Gericht sehnt sich nach so einem Großverfahren", sagte Landgerichtspräsident Stefan Weismann kurz nach Prozessbeginn im September vergangenen Jahres, "denn es sprengt vom Umfang her die normale Belastung einer Strafkammer."

Im März 2018 gründete das Gericht eigens eine neue Strafkammer und machte Zickler zum Vorsitzenden Richter. Der 52-Jährige hatte sich bis dahin überwiegend mit Zivilrecht beschäftigt und zuletzt viele kleine Diesel-Klagen auf dem Tisch gehabt. Cum-Ex ist sein erster großer Wirtschaftsstrafprozess. Während der 44 Verhandlungstage konnte man einen Mann beobachten, der mit großer Ruhe durch den Prozess führte, auch dann noch, als das Virus die Welt außerhalb des Gerichtssaals längst in einen Ausnahmezustand versetzt hatte.

Den wichtigsten Punkt seiner Urteilsbegründung macht Zickler gleich zu Anfang. Er sagt im Kern: Cum-Ex war schon immer illegal.

Seit Jahren argumentieren die Anwälte der an den Steuer-Deals Beteiligten, diese hätten sich nicht strafbar gemacht, sondern bloß eine Gesetzeslücke ausgenutzt, die die Politik zu schließen versäumt habe. Auch Zickler findet, dass der Staat nicht effizient eingegriffen und "kein Glanzstück" abgeliefert habe. Dann aber fallen seine beiden Lieblingswörtchen: "So what?" Es ändere nichts daran, "dass man Sachen, die man nicht machen darf, nicht macht". Allen Akteuren sei bekannt gewesen, was die Intention des Gesetzgebers gewesen sei. "Es gab keine Gesetzeslücke", sagt Zickler. Und zieht dann einen schönen Vergleich: "Wenn ich mein Haus nicht abschließe, ist das zwar leichtsinnig, aber keine Rechtfertigung dafür, dass da jemand reingeht."

Daran, betont der Richter, ändern auch juristische Gutachten nichts, die die Cum-Ex-Akteure oft selbst in Auftrag gaben und die ihnen einen Persilschein ausstellten. "Kann man Gutachten vertrauen, die zu fernliegenden Ergebnissen führen? Die Antwort lautet: Nein", sagt Zickler. Der Ärger über die Verfasser dieser Gutachten ist ihm anzumerken. Er sagt: "Wir haben Aufsätze von Rechtsprofessoren gelesen, für die würden Sie als Hausarbeit an der Universität keine drei Punkte bekommen."

Zickler formuliert so, dass es jeder verstehen kann, manchmal fast flapsig. Aber er geht auch in die Tiefe, lässt die Zuhörer an seinem eigenen Lernprozess teilhaben. Zu Anfang hätten er und seine Kollegen einfach nur "gestaunt" – und selbst nicht gewusst, wie Cum-Ex-Geschäfte "rechtlich zu packen" seien. Das Problem: Es reicht ja nicht, die Geschäfte als illegal einzustufen. Man muss sie den Beteiligten auch nachweisen.

So funktioniert Cum-Ex © ZEIT-Grafik: Jelka Lerche

Irgendwann, sagt Zickler, habe die Kammer begriffen, dass Leerverkäufe dafür der Schlüssel seien. Bei diesen Geschäften veräußert ein Investor eine Aktie, die er noch gar nicht besitzt und sich selbst erst bei einem anderen Investor beschaffen muss. Klingt verwirrend – und genau das war bei Cum-Ex Zweck des Ganzen. Zu einem entscheidenden Zeitpunkt war nämlich unklar, wer Eigentümer der Aktie ist. Am Ende zahlte der Staat eine Steuerrückerstattung, die nur einem Investor zustand, ohne es zu merken, an zwei der Investoren zurück.

Diese Leerverkäufe nachzuweisen – und auch, dass alle Investoren wussten, worum es dabei ging – ist kompliziert. Für Zickler war das kein Grund, aufzugeben. "Natürlich kann das Gericht Leerverkäufe feststellen", sagt er in seiner Urteilsbegründung. Dafür gebe es ausreichend Möglichkeiten. Eine davon sei ziemlich simpel: "Sie haben den Leerverkäufer, und der sagt Ihnen die Wahrheit."