"Kaum waren erste Fotos leerer Supermarkt-Regale zu sehen, hieß es, jetzt könne man sich vorstellen, wie es in der DDR war. Das hat mich gewundert. Es gibt offenbar Menschen, die erstmals die Erfahrung machen, dass es Dinge nicht zu kaufen gibt. Da Mangel etwas ist, was in der eigenen, westdeutschen Geschichte nicht vorkommt, assoziiert man ihn mit einem bestimmten DDR-Bild. Was stimmt – und auch wieder nicht. Vor leeren Regalen habe ich in unserer Kaufhalle Mitte der Achtzigerjahre nie gestanden. Wenn meine Mutter und ich einkaufen gingen, fanden wir das, was es in der DDR zu kaufen gab: KuKo-Reis, Tempo-Erbsen, Schlagersüßtafel. Ja, auch Werra Krepp, das Klopapier. Manches gab es nur manchmal, wie Apfelsinen. Das meiste war nur an bestimmten Tagen zu haben. Deshalb gingen wir eigentlich täglich einkaufen. Viel mehr als die leeren Regale erinnert mich gerade das an die DDR: jeden Tag zum Laden zu gehen."

Maike Nedo, 48, Autorin und Lektorin, lebt in Berlin. Sie ist in Karl-Marx-Stadt geboren.

