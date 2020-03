In einem weißen Eckhaus saßen fünf Männer hinter einer schweren Holztür im goldenen Licht alter Tresenlampen und feierten die letzte Sparfachleerung des Monats. Mücke, der erste Kassenwart, und Hanno, der zweite, stapelten Geldscheine übereinander und bauten aus dem kalten Kleingeld Türme. Rico rülpste, Willi prankte Rico in den Nacken, Mücke tat angeekelt, Hanno lachte, und Flippo rief: "Nächste Runde, nächste Runde, wer will noch mal, wer hat noch nicht!", aber er rief das nicht irgendwie, sondern wie einer dieser gerissenen Typen am Glückslos-Stand. Walter stellte fünf Frischgezapfte auf den Tresen. Das beruhigte.

Die Woche war fast geschafft und nicht so übel gelaufen wie andere. Selbst Rico hatte ein paar gewinnbringende Geschäfte eingestielt, und das war wirklich nicht selbstverständlich. Am kleinen Holztisch neben den Toiletten saß wie immer das Orakel und kippte einen klebrigen Likör nach dem anderen. Dabei sagte es Sätze wie: "Schildkröten können dir mehr über den Weg erzählen als Hasen!" Das Orakel redete seit Jahren nur noch in Sprichwörtern. Warum, wusste niemand, aber die Wachstube war auch ein Ort, an dem nicht jeder alles wissen wollte.

Walter hatte die Wachstube vor zwölf Jahren von seiner Mutter Roswitha übernommen. Sie hatte in ihrem Leben viel geraucht, getrunken, gekeift und gearbeitet, und diese Mischung hatte sie irgendwann zerstört – eines Tages fiel sie hinter der Theke einfach um. Ein Notarzt reanimierte Roswitha, aber als sie aufwachte, war sie nie mehr so, wie sie vorher war. Walter arbeitete gerade als Koch auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik, als der Anruf kam.

Das Dekameron-Projekt Das Dekameron-Projekt Als im 14. Jahrhundert in Europa die Pest wütete, schrieb der italienische Schriftsteller Giovanni Boccaccio seine Novellensammlung »Das Dekameron«, eines der berühmtesten Werke der Weltliteratur. Zehn junge Edelleute fliehen vor der Seuche in ein Landhaus bei Florenz und vertreiben sich die Zeit, indem sie einander Geschichten erzählen. Wir haben zehn Autorinnen und Autoren um eine zeitgenössische Neuauflage gebeten. Während der kommenden Wochen werden sie uns Geschichten erzählen, die um die großen Dinge des Lebens kreisen: Liebe und Tod, Freundschaft und Verlust. Den Anfang macht Nora Gantenbrink. Ihr Thema: Verrat. Es schreiben: Nora Bossong, Theresia Enzensberger, Nora Gantenbrink, Karen Köhler, Eva Menasse, Tilman Rammstedt, Leif Randt, Ingo Schulze, Clemens J. Setz, Jackie Thomae.

Von da an lebte er wieder in der Stadt, in der er geboren worden war. Abends zapfte er Bier, und tagsüber pflegte er Roswitha, was nicht immer einfach war. Sie nannte Walter meistens einen Versager, aber manchmal auch ihr Einundalles. Erst als sie ein offenes Bein bekam, was nässte und stank, brachte Walter sie in das billigste Pflegeheim der Stadt. Dort starb sie nach drei Tagen.

Rico, Hanno, Willi, Mücke und Flippo hatte Walter zusammen mit der Wachstube übernommen. Vielleicht hatte es einen von ihnen auch später hereingespült, so genau erinnerte sich niemand mehr daran. Irgendwann hatte es sich jedenfalls so eingerichtet, dass sie viele Abende in der Woche in der Wachstube saßen, jeder auf seinem Stammhocker, Walter hinter dem Tresen, das Orakel neben den Toiletten. Und drum herum eben, wer sonst noch kam. Mal waren es mehr, meistens weniger.

Nora Gantenbrink, 34, hat sich diese Geschichte in ihrer Wohnung in der Hamburger Sternschanze ausgedacht. Für ihre Lieblingskneipe "Mutter" hat sie gerade Geld gespendet, damit das Lokal die Corona-Krise überlebt. Zuletzt erschien von ihr der Roman "Dad" im Rowohlt Verlag

Die Sache mit dem Sparclub war Mückes Idee gewesen. Sie entstand am Ende eines langen Abends, sie hatten ein Spiel gespielt, bei dem jeder den anderen seinen größten materiellen Traum verraten hatte. Warum nicht einfach darauf sparen, das wär doch was?, hatte Mücke gerufen, und so hatten sie den Ludwig von der Sparkasse gefragt, und er hatte die schweren Fächer für die fünf Männer angeschleppt, während das Orakel kommentierte: "Ein Kind stört sich nicht daran, dass seine Mutter hässlich ist, ein Hund stört sich nicht daran, dass seine Familie arm ist." Beim Sparclub mitmachen wollte das Orakel nicht. Auch Walter hatte nichts übrig. Und so blieb der Sparclub ein kleiner, erlesener Kreis aus fünf Stammgästen.

Alle Geldbeträge wurden hinter die jeweilige Sparfachnummer in das lederne Kassenbuch eingetragen. Nachdem die Ergebnisse dieses Abends feststanden, zupfte Mücke am Seil der Glocke, die eigentlich für das Ausläuten der Lokalrunde gedacht war, aber hier gab schon lange niemand mehr Lokalrunden.

Mücke überreichte Hanno das Gurkenglas, das immer der bekam, der im Monat am wenigsten gespart hatte. Die Krone, einen ausrangierten alten Stahlhelm aus dem Heimatmuseum, bekam Mücke aufgesetzt. Er war zum zehnten Mal in Folge Sparkönig des Monats geworden. Applaus.

Gegen Mitternacht kam der alte Ludwig von der Sparkasse, zählte alles noch mal nach, trank sein Bier aus, zwirbelte seinen Bart, zog sich einen Klumpen Schnupftabak durch die Nase und verschwand mit einem stabilen Koffer. Als der Ludwig weg war, sagte Walter, der sich sonst eher als Zuhörer verstand: "Ich muss mit euch reden."

"Jetzte noch?", fragte Mücke.