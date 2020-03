In normalen Zeiten muss man sich über die Natur des Geldes nicht zu viele Gedanken machen. Es ist einfach da oder eben nicht. Man verdient es, legt es an, gibt es aus. Das Geld hat im Kapitalismus die gleiche Funktion wie die Haare in der Geschichte vom Lügenbaron Münchhausen: Man zieht sich damit selbst aus dem Sumpf. Die Arbeitnehmer bekommen es als Lohn ausbezahlt, wenn sie Waschmaschinen, Spielkonsolen, Freizeitjacken und anderes Zeug herstellen – und mit ihrem Lohn können sie dann Waschmaschinen, Spielkonsolen, Freizeitjacken und anderes Zeug kaufen, weshalb diese Dinge überhaupt erst hergestellt werden.

Man kann den ersten Hauptsatz der Geldwirtschaft also so formulieren: Je mehr Geld, desto mehr Zeug.

Dieser Satz gilt im Prinzip für jeden Einzelnen, aber auch für die Wirtschaft insgesamt. Oder auch nicht. Denn in dieser Krise scheinen sich die beiden Seiten der Gleichung in unterschiedliche Richtungen zu entwickeln: Der Staat verteilt Finanzhilfen, aber die Fabriken sind geschlossen. Es gibt immer mehr Geld, aber immer weniger Zeug.

Das ist der ökonomische Rahmen für die anlaufende größte finanzielle Rettungsaktion der Menschheitsgeschichte. Auf mehr als eine Billion Euro summieren sich allein die in dieser Woche beschlossenen Hilfsprogramme der Bundesregierung – und die Amerikaner, die Briten, die Franzosen, die Italiener, die Spanier gehen ebenfalls in die Vollen. Alles in allem werden am Ende wohl schätzungsweise mehr als zehn Billionen Euro weltweit zur Stützung der Wirtschaft eingesetzt.

Woher kommt das ganze Geld? An wen geht es? Was ist es überhaupt noch wert? Und vor allem: Wer bezahlt am Ende die Rechnung?

Die erste Frage ist vergleichsweise einfach zu beantworten: Die Regierungen leihen es sich. Im Fall von Deutschland heißt das: Finanzminister Olaf Scholz gibt Staatsanleihen heraus, die Banken, Versicherungen oder Sparer kaufen können. Das ist im Grunde ein simples Tauschgeschäft: Scholz bekommt das Geld, die anderen die Anleihen und die Zinsen, wenn es wieder welche geben sollte. Und weil im Moment recht viel gespart wird (die meisten Restaurants und Geschäfte sind geschlossen), dürfte es für den Finanzminister nicht allzu schwierig sein, genug Abnehmer für seine Anleihen zu finden.

In anderen Ländern ist das problematischer. Italienische Anleihen etwa sind derzeit nicht sehr gefragt. Italien hat bereits sehr viele Schulden, und wenn jetzt neue dazukommen, besteht die Gefahr, dass die Italiener am Ende das geliehene Geld nicht mehr zurückzahlen können. Doch auch für den Fall ist vorgesorgt. Die Europäische Zentralbank hat angekündigt, dass sie ebenfalls Staatsanleihen kaufen wird. Dafür stehen erst einmal 750 Milliarden Euro bereit. Und schon heute ist klar: Wenn das nicht reicht, wird sie noch ein paar Milliarden drauflegen. Einer Notenbank geht das Geld nie aus. Sie druckt es ja.

So setzt die Krise eine innerstaatliche Lastenverschiebung in Gang, wie sie in dieser Dimension sonst nur in Kriegszeiten üblich ist. Die öffentliche Hand verschuldet sich massiv, um die Unternehmen und die Haushalte flüssig zu halten.

Deutschland ist dabei so etwas wie der Rettungsweltmeister. Kein anderes Land habe gemessen an der Wirtschaftsleistung so schnell so viel Geld mobilisiert, so das Ergebnis einer Studie des britischen Beratungsinstituts Oxford Economics. Das ist ein interessanter Befund, wurde den Deutschen doch während der letzten Finanzkrise international oft übertriebene Sparsamkeit vorgeworfen. Die Wahrheit war damals schon ein wenig komplexer, jetzt stellt die Bundesregierung der Wirtschaft so etwas wie einen Blankoscheck aus: Kein Unternehmen soll wegen der Krise Insolvenz anmelden müssen, kein Arbeitsplatz verloren gehen. Das ist das Ziel.

Was das konkret bedeutet, hat Scholz so formuliert: Es müsse verhindert werden, dass die gesundheitspolitisch motivierten Einschränkungen die "wirtschaftlichen Abläufe" des Landes durcheinanderbringen. Was er damit meint: Die Wirtschaft wird, so wie sie ist – mit allen Schwächen und Stärken –, in ein künstliches Koma versetzt. Wenn die Epidemie unter Kontrolle ist, soll nach einer Phase des kontrollierten Aufwachens mehr oder weniger alles so weitergehen wie zuvor.