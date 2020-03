Forscher sollten lernen, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren – die Corona-Krise zeigt, wie nötig das ist.

In diesen Tagen sind Virologen die gefragtesten Berater von Politik und Öffentlichkeit. Es ist großartig, wie einzelne von ihnen in klarer, verständlicher Weise über aktuelle Forschungsergebnisse berichten. Sie erklären, wie sich das Coronavirus ausbreitet und welche Maßnahmen nach aktueller Einschätzung hilfreich sind, um die Epidemie einzudämmen. Die gegenwärtige Krise zeigt damit in besonderer Weise, wie wichtig gute Wissenschaftskommunikation ist.

Dass wir diese gut kommunizierenden Forscherinnen und Forscher haben, ist ein großer Glücksfall. Denn bisher ist es in der wissenschaftlichen Ausbildung in Deutschland nicht vorgesehen, Kompetenzen für die Kommunikation mit Öffentlichkeit und Medien zu erwerben. Dies könnte und sollte sich zeitnah ändern. Die Wissenschaftskommunikation rückt endlich in den Fokus der Politik: dank eines Grundsatzpapiers des Bundesforschungsministeriums vom November, einer Bundestagsdebatte im Dezember vergangenen Jahres und nun auch dank zweier Anträge der Regierungsfraktionen im Bundestag sowie der FDP.

In den Dialog mit Nichtexperten zu treten könnte nun tatsächlich für Forscherinnen oder Forscher eine neue Währung im Wissenschaftssystem werden. Sie berichten authentisch davon, was sie tun und warum sie sich für ihre Forschung begeistern. Diese Kommunikation schafft Transparenz, sie fördert das Vertrauen in Wissenschaft und Technik.

Aber nicht nur für aktuelle Themen wie Corona brauchen wir die Experten – wir brauchen sie ebenso als beständige Gegenstimmen zu falschen Behauptungen. Drei von vier Deutschen wünschen sich laut der Umfrage "Wissenschaftsbarometer", dass Forscher sich öffentlich einmischen, wenn etwa in der Klimapolitik wissenschaftliche Erkenntnisse nicht genügend berücksichtigt werden.

© Tim Wegner/​NaWik

Beatrice Lugger ist Direktorin des Nationalen Instituts für Wissenschaftskommunikation.

Mehr als Quantität zählt dabei allerdings die Qualität. Es wäre ein großes Missverständnis, wenn künftig jede Wissenschaftlerin, jeder Forscher mit der Öffentlichkeit und den Medien kommunizieren müsste. Es kann nicht Ziel sein, dass alle mitmischen und die Medien massenhaft bespielen. Aber alle sollten wissen, wie Kommunikation funktioniert und wie man allgemeinverständlich erklärt, woran man forscht und wie wissenschaftliche Prozesse ablaufen. Dieser Anspruch richtet sich an alle klugen Köpfe an unseren Hochschulen und in unseren Forschungseinrichtungen. Mindestens sollte jeder Position beziehen können, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse infrage gestellt werden – auch im Freundes- und Familienkreis. Denn Wissenschaft ist ein tragender Pfeiler unserer Gesellschaft und wie kaum ein anderer auf Entwicklungen ausgerichtet, die unsere Zukunft bestimmen werden.

Die Vermittlung von Kommunikationskompetenzen sollte deswegen ein selbstverständlicher Bestandteil der wissenschaftlichen Ausbildung werden. Idealerweise bereits in den Curricula verankert – gekoppelt mit der Vermittlung von Wissenschaftsethik und den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis. Ab der Promotion sollte es regelmäßige Weiterbildungen geben. Das Erste lässt sich auf Bundesebene bei den gegebenen föderalen Strukturen nur fordern. Das Zweite sollte zügig zum Standard in der Doktorandenausbildung werden.

Darüber hinaus brauchen wir einen Kulturwandel innerhalb unseres Wissenschaftssystems: Forschende, die Zeit für Wissenschaftskommunikation einbringen, haben Anerkennung von Kollegen, Vorgesetzten und der Gesellschaft verdient. Sie benötigen für dieses Engagement nicht nur ideelle Unterstützung, sondern auch Ressourcen, also Zeit und Geld. Kommunikation muss auf das wissenschaftliche Konto einzahlen und zu einem zusätzlichen Kriterium wissenschaftlicher Reputation werden.

Dafür braucht es in einem nächsten Schritt Bewertungssysteme, die Wissenschaftskommunikation und ihre Wirkungen evaluieren. Neben dem kulturellen Wandel sollten wir über Ausbildungsangebote, Forschung und neue Förderwege nachdenken. Um Stimmen von Experten wie Christian Drosten, der aktuell durch die Corona-Krise führt, auch zu vielen anderen Themen zu hören.