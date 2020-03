An einem normalen Tag würde Shalini Randeria gerade nach Genf jetten, vielleicht wäre sie auch bei einer Konferenz in Nordamerika oder zur Feldforschung in Indien. An diesem Montag Anfang März packt sie Bücherkisten in ihrem Büro in Wien-Alsergrund. Hier sitzt das Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), das Randeria leitet. Erst mal muss sie das von ihrer Wohnung in Wien aus tun. Das Institut ist geschlossen, die Mitarbeiter sind im Homeoffice, alle Reisen abgesagt. "Corona hat zu einer notgedrungenen Entschleunigung meines Arbeitskalenders und Lebenstempos geführt", sagt Randeria. "Und da stellte ich auf einmal fest: Viele Reisen sind entbehrlich."

Arbeit gibt es für eine Wissenschaftlerin wie Randeria aber gerade genug: Die 65-Jährige ist Sozialanthropologin, sie erforscht den Menschen in der Gemeinschaft, ihr Wiener Institut ist ein Forschungskleinod, in dem angesehene Sozial- und Geisteswissenschaftler erkunden, was menschliche Gesellschaften zusammenhält: Sie forschen über Demokratie und Autokratie, debattieren über Populismus und Neoliberalismus, laden Künstler und Journalisten zu gemeinsamen Projekten ein und verwandeln die Stadt Wien beim jährlichen "Humanities Festival" in einen öffentlichen Debattier-Salon.

Plötzlich und notgedrungen sind diese Debatten an jeden Küchentisch der Republik gelangt. Also, Frau Randeria, was erzählt uns das Corona-Virus über die Globalisierung? Die Sozialanthropologin holt weit aus: Die Pandemie unterbinde nicht nur ihre persönliche Mobilität, sondern unterbreche auch globale Lieferketten. Corona biete ein Angebot zum Nachdenken: Warum müssen Forscher für einen halbstündigen Vortrag um die Welt jetten und Mittelschichts-Europäer für einen Urlaub in die Karibik fliegen? Warum müssen elektronische Geräte und Medikamente während ihrer Herstellung mehrmals Ländergrenzen überwinden, je nachdem, wo Umweltregularien am laschesten und das Lohnniveau am niedrigsten ist? "Durch Corona sind plötzlich Sachen politisch möglich geworden, die Umweltaktivisten seit Jahrzehnten fordern. Die Frage ist, wie nachhaltig diese Änderungen sein werden."

Inbegriff einer polyglotten Akademikerin

Randeria ist selbst ein Kind der Globalisierung. Geboren in Washington, D. C., wuchs sie in Bombay und Neu-Delhi auf. Um zu promovieren, kam sie in den frühen Achtzigerjahren nach Deutschland. Nach Stationen in Oxford, Berlin, München, Budapest und Zürich ist sie als Professorin für Anthropologie und Soziologie in Genf gelandet – von dort pendelt sie fast wöchentlich nach Wien.

Gegründet 1982, war das IWM in den Jahren des Kalten Kriegs vor allem Brückenbauer zwischen Ost- und Westeuropa. Mit der Berufung von Shalini Randeria als Rektorin hat sich der Fokus jedoch erweitert – geografisch wie auch inhaltlich. Mit ihrem Lebenslauf ist Randeria der Inbegriff einer polyglotten Akademikerin: "Ohne Frage, ich bin eine Gewinnerin der Globalisierung", formuliert es die Inderin. Was will die weltgewandte Globalisierungsexpertin mit dem kleinen Wiener Institut erreichen?

Zwei Wochen früher, ein Freitag im Februar. Noch ist Corona in Wien nur eine abstrakte Gefahr. Shalini Randeria hastet hektisch in die Kantine ihres Instituts, schüttelt Kollegenhände, schnappt sich einen Teller mit Käferbohnen und Polentaschnitten. Müde streicht sie sich die graue Haarsträhne aus dem Gesicht. Schon um vier Uhr morgens sei sie von ihrem Smartphone aus dem Schlaf gerissen worden. "Nachrichten über die Straßenschlachten in Neu-Delhi", erklärt sie seufzend. Danach ein Interview über Corona. Und vorhin habe auch noch Ex-Bundespräsident Heinz Fischer angerufen. "Wo bist du?", habe er gefragt, die 100-Jahr-Feier der Bundes-Verfassung, die das IWM veranstaltet, müsse geplant werden.

Shalini Randeria sieht sich nicht nur als Wissenschaftlerin, sondern auch als öffentliche Intellektuelle, sie bezieht Stellung zu globaler Ungleichheit, Migration, Umweltschutz. "In Indien sind Sozialwissenschaften politischer", erklärt Randeria. "In Europa fürchten Wissenschaftler hingegen oft um ihr Ansehen, wenn sie politisch Stellung nehmen oder ihre Texte zu normativ sind."

Schmale Treppen führen von der Kantine hinauf ins Büro der Rektorin. "Früher war in diesem Gebäude ein Puff untergebracht", erzählt Shalini Randeria und grinst. Zumindest habe ihr das ein Taxifahrer erzählt. Heute arbeiten in den kleinen Räumen Forscher und Freigeister aus verschiedenen Disziplinen. Randeria grüßt in alle Richtungen, fragt hier nach der Meniskus-OP der Köchin und dort nach dem Forschungsstand eines Kollegen. Ihr Deutsch ist perfekt, versehen mit einem charmanten Akzent. Shalini Randeria spricht sieben Sprachen, allein sechs davon indisch, dazu Deutsch und Englisch.

In ihrem Büro schmücken bunte Stoffe dunkle Bauhausmöbel, es sind Mitbringsel von ihren Reisen in alle Welt. An den Wänden: Kunst aus dem Irak und aus Indien, eine Karikatur ihres Großvaters mit Cowboy-Hut. Er war indischer Botschafter in den USA. Randeria sinkt in den Couchsessel und beginnt von ihrer Kindheit zu erzählen. "Meine Eltern waren fundamentalistische Atheisten", sagt sie. Vater und Mutter stammten aus unterschiedlichen Kasten, zu Hause wurden liberale Werte hochgehalten. Nie wurde gebetet oder ein Tempel besucht, es gab keine traditionellen Rituale oder Gottheiten. In der Privatschule lernte Randeria die Landessprache Gujarati anstatt Englisch wie die anderen Mittelschichtskinder.

"Ich hatte schon als Kind das Gefühl, nirgendwo richtig dazuzugehören", erinnert sich Randeria. Nirgendwo und trotzdem überall ein Stück zu Hause zu sein – das sei zu ihrem Lebensgefühl geworden. Diese Heimatlosigkeit erleichtere ihr gewissermaßen auch die Feldforschung. Sie könne stets aus einer Beobachterperspektive auf die eigene Gesellschaft blicken – ob bei ihren Untersuchungen zu Landraub in Indien oder Bevölkerungspolitik in Deutschland. Das Markenzeichen der Ethnologin: die mikroskopisch genaue Untersuchung lokaler Gegebenheiten, um aufzuzeigen, wie verflochten die Welt heute ist – und in den letzten Jahrhunderten war. Entangled History nennt die Forscherin dieses Konzept, das längst nicht nur die jüngste Globalisierung, sondern auch die koloniale Vergangenheit umfasst.