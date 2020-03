Serien auf Netflix, Yoga auf YouTube oder Musik auf Spotify: Der virusverordnete Stubenarrest verleitet viele dazu, Flatrate-Kultur en masse zu konsumieren. "Wenn Ihre Gedanken darum kreisen sollten, Ihren Bestand an Kultur, die nicht gestreamt ist, zu erweitern, möchten wir uns ins Spiel bringen", schreibt Hanseplatte, das Spezialitätengeschäft für Musik, Bücher und Design von lokalen Künstlern, in seinem Newsletter. In der Tat: Für die Kulturschaffenden in Hamburg war es wohl noch nie so wichtig, dass die Bewohner der Stadt ihr Geld lokal ausgeben. Statt zu streamen, könnten wir deshalb auch Tonträger bei Hanseplatte bestellen (im Online-Shop auf hanseplatte.de) oder bei lokalen Plattenläden wie Groove City (unter discogs.com/seller/GrooveCity/profile), Zardoz (zardoz-schallplatten.de) oder Michelle Records (michelle-records.de).

