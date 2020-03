Sara Varshochi Monfarde sitzt im Gefängnis. So beschreibt sie es, wenn man mit ihr telefoniert. Sie hat zwei Söhne, die eigentlich in die Kita gehen, aber die Kita ist zu. Und sie hat zwei Krankheiten, von der jede allein sie schon zum Teil der Risikogruppe machen würde: Asthma und Diabetes. Varshochi Monfarde ist 35, lebt in Wilhelmsburg und wusste nicht weiter, als sie vor knapp zwei Wochen das erste Wochenende in ihrer Wohnung bleiben musste. Die Vorräte schwanden schnell. Windeln, Feuchttücher, Brot, Eier, die Früchteriegel, die ihre Söhne so gern essen. Für Sara Varshochi Monfarde wurde das zu einem Problem: Sie zieht ihre zwei Söhne allein auf. Ihre Familie lebt nicht in Hamburg. Und ihre Freundinnen haben genug zu tun mit ihren eigenen Kindern. Sie sagt: "Ich habe niemanden."

Am Montag rief sie bei einem Wilhelmsburger Sozialverein an und fragte nach Hilfe. Man sagte ihr, es gebe eine Facebook-Gruppe für Menschen in ihrer Situation. Am Mittag postete Varshochi Monfarde dort ein paar Zeilen, einen Hilferuf. Wenige Minuten später meldete sich eine Frau, und nicht viel später klingelte sie bei Varshochi Monfarde an der Tür. Die beiden tauschten Einkäufe gegen Geld, mit ausreichender Distanz, und man kann es wohl so formulieren: In jenem Moment wurde Varshochi Monfardes Welt wieder angeschlossen an die Welt da draußen, weil es da draußen jetzt eine Verbündete gab. Denn wer in Isolation lebt, braucht Menschen, die helfen; die für einen tun, was man selbst nicht mehr tun kann.

Die Corona-Krise verlangt Abstand, für viele Angehörige von Risikogruppen verlaufen gerade Grenzen entlang von Türschwellen, und auch die meisten anderen sitzen die meiste Zeit zu Hause, mit der Familie oder allein. Es ist eine ungekannte Situation, und vielleicht zeigt sich deswegen eine ungekannte Hilfsbereitschaft. Was Varshochi Monfarde geholfen hat, geschieht dieser Tage in der ganzen Stadt: Zahllose Menschen bieten einander Unterstützung an, im Internet, per Telefon, auf Zetteln in Treppenhäusern und an Laternenmasten. Als hielten wir umso enger zusammen, je strenger wir uns wegen des Virus trennen müssen.

Arnd Klinkhart verwaltet als einer von mehreren die Facebook-Gruppe "#Coronahilfe Hamburg", in der Varshochi Monfarde ihre Einkaufshilfe fand. Er kommt gerade aus einer Videokonferenz mit den anderen Administratoren, als er ins Telefon keucht: "Es ist der absolute Wahnsinn." Am 12. März wurde die Gruppe gegründet, allein in den ersten zehn Tagen traten 6.500 Menschen bei. Damit trotz des Ansturms alles glattlaufe, arbeite er jeden Tag 12 bis 15 Stunden, sagt Klinkhart. Er moderiert Beiträge, beantwortet Privatnachrichten, berät andere Angebote. Bis Sonntag hatten weit mehr als 500 Menschen ihre Hilfe angeboten, jeweils unter Angabe ihrer Postleitzahl: einkaufen, Hund ausführen, Kinderbetreuung. "Diese Schönheit dabei!", ruft Klinkhart ins Telefon. "Wie unfassbar solidarisch die Leute sind!"

Inzwischen gibt es unzählige dieser digitalen Hilfszentralen. Im Messenger-Dienst Telegram organisieren sich Stadtteilgruppen, im Nachbarschaftsportal nebenan.de türmen sich die Hilfsangebote, und auf Facebook ist #Coronahilfe Hamburg nur eine von mehreren Gruppen.

Da sind die Jungs vom Harburger Turnerbund, die ihre Nachbarschaft mit Einkäufen versorgen wollen. Da ist der Syrer, der Essen vorbeibringen möchte. Da ist die Illustratorin, die jeden Tag eine neue Seite eines Kinderbuchs gestaltet, postet und so einen Beitrag leistet, damit die Kleinen sich zu Hause nicht langweilen. Da ist die muslimische Jugendorganisation, die gleich mit 18 Leuten auf einmal Hilfe anbietet. Da ist eine Gruppe von Coaches, die 15 bis 30 Minuten "Redezeit" am Telefon anbietet, weil Einsamkeit in der Großstadt schon in normalen Zeiten ein Problem und der Mensch halt ein soziales Wesen sei, wie einer der Initiatoren sagt. Da ist der Reisebüro-Inhaber, der Kinderbetreuung anbietet. Und der pensionierte Oberschulrat, der Menschen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten mit behördlichen Formularen hilft, weil "ja jeder versuchen muss, das beizutragen, was er besonders gut kann".

Angesichts der Fülle von Angeboten veröffentlichte die Stadt bereits ein paar Regeln für sicheres Helfen: Wege minimieren, also nur in der eigenen Nachbarschaft helfen, Kontakte minimieren, also nur wenigen Menschen helfen – und immer ausreichend Abstand halten. Die Hilfe an sich aber sei wichtig: "Die Stadt wird in den kommenden Wochen auf diesen Zusammenhalt angewiesen sein", heißt es aus der Wirtschaftsbehörde.

Und sie wird darauf angewiesen sein, dass die Hilfsangebote dort ankommen, wo sie hingehören. Denn so überwältigend das Bild ist, das sich im Digitalen zeigt, so deutlich ist auch das Missverhältnis: Es gibt mehr Hilfsangebote als Hilfegesuche. In der Facebook-Gruppe #Coronahilfe Hamburg kommen nach Schätzung von Arnd Klinkhart fünf bis zehn Angebote auf ein Gesuch. In der bundesweiten Facebook-Gruppe "Quarantäne? Nachbar hilft!" liegt das Verhältnis einem Administrator zufolge bei etwa 20 : 1. Bei der Hamburger Online-Vermittlungsdatenbank "Wir sind Nachbarn" hatten sich in den drei Tagen nach der Gründung rund 120 Hilfsbereite angemeldet, aber bloß drei Hilfesuchende.

Brauchen die Menschen keine Hilfe? Wollen sie keine? Oder lassen sie sich im engsten Umfeld helfen, von Freunden, von der Familie, ohne dass man es mitbekommt?

Wie groß der Hilfsbedarf wirklich in der Stadt ist, wird sich wohl erst mit der Zeit zeigen. Die Virologen betonen immer wieder, dass wir mit der Krise erst am Anfang sind. Was sich aber schon jetzt sagen lässt: Neben Menschen mit Vorerkrankungen zählen zur Risikogruppe vor allem Ältere, und je älter die Menschen sind, desto seltener bewegen sie sich im Internet und in den sozialen Medien. Womöglich wissen viele gar nichts von all den Angeboten im Digitalen. Was allerdings nicht heißen muss, dass die Welle der Hilfsbereitschaft versickert.

Beim Kreisverband Altona-Mitte des Deutschen Roten Kreuzes etwa erwägt man, auf Helfer zurückzugreifen, die sich auf Plattformen wie "Wir sind Nachbarn" registriert haben – zumindest, wenn der Bedarf nach Einkaufshelfern doch noch steigen sollte. Auch in manchen Stadtteilen geht man die Sache bereits an, beispielsweise in St. Georg. Dort ist im Stiftsviertel eine telefonische Vermittlungsstelle für Helfer und Hilfesuchende geplant. Tausend gedruckte Flyer sollen auch jene erreichen, die nicht online unterwegs sind.

Eins aber ist vielleicht schon jetzt gewonnen: ein neuer Blick auf unsere Stadt. Sara Varshochi Monfarde, die Mutter aus Wilhelmsburg, sagt, sie sei in ihrem Leben oft enttäuscht worden. Bislang habe sie gedacht, ihr Vertrauen verdienten nur wenige Menschen. Das ist nun anders: "Jetzt sehe ich, dass es doch mehr sind."