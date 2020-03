Ein Cyberangriff auf ein Krankenhaus, mitten in der Corona-Krise? Die Universitätsklinik im tschechischen Brno hat das Mitte März erlebt. Alle Computer wurden lahmgelegt, das Krankenhaus musste Operationen absagen, einige Patienten verlegen. Und das in einer Zeit, in der die Ärzte der Klinik wie Tausende andere im Land gegen das Coronavirus kämpfen. In Tschechien gibt es bereits mehr als 1300 Infizierte; vor der Klinik in Brno fahren Tag für Tag Menschen mit dem Auto vor und lassen sich in einer Art Drive-in-Zelt auf eine Ansteckung testen. Immerhin sei es gelungen, die Rechner im Labor schnell wieder in Betrieb zu nehmen, sagt Pavel Zara, der Leiter des Kommunikationszentrums der Uni-Klinik. Zehn Tage nach der Attacke würden nun etwa 20 Prozent der Computer wieder arbeiten. Über Ablauf und Ursache des Angriffs könne er keine Auskünfte geben, das würden gerade die Cybersicherheitsexperten der Polizei ermitteln. Berichten zufolge sollen die Hacker die Rechner der Klinik mit einer Schadsoftware verschlüsselt haben, um Lösegeld zu erpressen. "Auf Deutsch gesagt: Es war scheiße", sagt Zara.

