Bis vor zwei Jahren hing über meinem Bett ein Poster. Darauf zu sehen war der Performance-Künstler Jan Fabre als 21-Jähriger, mit freiem Oberkörper, bei dem Versuch, einen Teebeutel zu verschlingen. Das Motiv stammt aus einer Fotoserie von 1980 und trägt den Titel Tea-hangover. Dass Fabre mein Idol war, hatte zwei Gründe. Erstens: Ich fühlte mich ihm verbunden. Wenige Monate zuvor hatte ich meine Bachelorarbeit über sein 24-stündiges Werk Mount Olympus abgeschlossen. Zweitens: Ich fühlte mich von ihm bekehrt. Jan Fabre hatte mein Verständnis von Theater vollkommen auf den Kopf gestellt. Er war dafür verantwortlich, dass ich alles Konventionelle meist langweilig fand, meine Neugierde auf das Extreme und Transgressive dagegen ins Unermessliche wuchs.

Im September 2018 dann das: 20 Performerinnen und Performer warfen Fabre in einem offenen Brief sexuellen Missbrauch vor. Während seiner Proben seien rassistische und sexistische Beleidigungen, psychische Manipulationen und Mobbing an der Tagesordnung. Auch sei es zu halbgeheimen Fotosessions gekommen, bei denen Fabre ausgewählten Performerinnen Soli angeboten habe – unter der Prämisse: "No sex, no solo". Wer das Angebot ausschlug, so die Verfasser des Briefs, dem drohte der Rauswurf aus dem Ensemble.

Ich war geschockt. Das Poster verstaute ich noch in derselben Nacht unter meinem Bett. War ich in meiner Analyse seiner Werke zu unkritisch gewesen? Hätte es mir nicht klar sein müssen, dass Fabres radikales Spiel mit den Grenzen auch mit Mechanismen von Macht und Unterdrückung arbeitete?

Im Dezember 2019 feierte in St. Petersburg Fabres neue Solo-Performance Resurrexit Cassandra Premiere. Die Solistin war die Tänzerin Stella Höttler, die schon länger zur Fabre-Familie gehört. Wie kann eine junge Frau nach allem, was man Fabre vorwirft, noch mit ihm zusammenarbeiten, fragte ich mich.

Vier Wochen später fahre ich nach Antwerpen. Ein paar Minuten vom Bahnhof entfernt, im ehemaligen Arbeiterbezirk, liegt hinter einer Kirche das Theater Troubleyn. Jan Fabre, heute 61, stammt von hier. "Troubleyn" heißt so viel wie "treu bleiben". Der Ort ist eine Pilgerstätte.

Anfang der Achtzigerjahre hatte sich Fabre mit seiner Performance This is theatre like it was to be expected and foreseen international einen Namen gemacht und suchte nach einem Platz für sich und seine Kunst. Das brachliegende Gebäude in der Pastorijstraat, ein ehemaliges katholisches Gemeindezentrum, war hierfür wie geschaffen. Die alten Backsteinwände, die Stahlgerüste, über deren Treppen man in die obere Etage gelangt, die von einem Brand versehrte Bühne, deren Zustand man so gelassen hat und deren Dach nur mit Wellblech gedeckt ist, all das erinnert stark an eine Werkstatt. Mark Geurden, der Produktionsleiter des Theaters, führt mich über das Areal.

Fabres Künstlerfreunde haben sich hier auf jedem Quadratmeter ausgelebt: Überall begegnet man Gemaltem, Gemeißeltem, Geschweißtem. Den Probenraum ziert ein Deckenfresko von Luc Tuymans. Auf dem Weg in den Theatersaal strömt aus dem Boden, als Sound-Installation, die Stimme von Robert Wilson. Im Kostümatelier lagern schwere Stahlkäfige, dahinter versteckt sich ein Graffito von Matthias Schoenaerts.

Warum ich hier bin? Jan Fabre und Stella Höttler haben sich bereit erklärt, mit mir zu sprechen. Auch über den Skandal, den offenen Brief und die Vorwürfe. Ich frage Geurden, wie es ihm geht. "Es geht", sagt er. Selbstverständlich kennt er die Unterzeichner des Briefs. Drei davon waren seine engsten Freunde. Sie sprechen nicht mehr mit ihm. Er ist ratlos.