Am vergangenen Dienstag ist die vielleicht wichtigste Entscheidung in Joe Bidens Leben gefallen. Es passt in diese aberwitzigen Zeiten, dass davon kaum jemand Notiz nahm. Biden ist vergangene Woche faktisch der Präsidentschaftskandidat der Demokraten geworden. Hinter einem Schleier von Corona-Nachrichten hatte er die Vorwahlen in Florida, Illinois und Arizona gegen den letzten verbleibenden Mitbewerber Bernie Sanders gewonnen. Erneut so hoch, dass es für Sanders nahezu unmöglich sein wird, den Vorsprung noch aufzuholen. Die demokratischen Wähler haben sich entschieden. Im November wird Joe Biden gegen Donald Trump antreten. Ist das eine gute Nachricht für die Partei?

