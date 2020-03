Im Schatten der Corona-Krise verblassen Zäsuren, die sonst viel Aufmerksamkeit bekämen. "Historischer Einschnitt!", "Überfällig!", "Endlich!", so wären wohl die öffentlichen Reaktionen in pandemiefreien Zeiten auf eine Initiative von drei Oppositionsfraktionen im Deutschen Bundestag ausgefallen. Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Linkspartei haben sich zusammengetan und einen Vorschlag zur Ablösung von Staatsleistungen vorgelegt. Solche Staatsleistungen zahlen die meisten Länder an die beiden großen Kirchen. Jährlich fallen über 500 Millionen Euro an. Schon die Weimarer Reichsverfassung schrieb vor, dass diese Staatsleistungen "abgelöst" werden. Das Grundgesetz übernahm den Verfassungsauftrag. Doch er blieb bislang unerfüllt. Das soll sich nach dem gemeinsamen Willen von Grünen, Liberalen und Linken nun ändern.

Die sogenannte "Ablösung" war Teil der schiedlich-friedlichen Trennung von Staat und Kirche vor gut hundert Jahren. 1919 wurde das landesherrliche Kirchenregiment abgeschafft, aber die Kirchen sollten als Kulturfaktor gewürdigt werden und ihre finanzielle Lebensfähigkeit unberührt bleiben. Man wollte keinen Kulturkampf wie nach der Reichsgründung 1871 und auch keine kirchenfeindliche Laizität wie in Frankreich. Deshalb hielt man am Einzug von Mitgliederbeiträgen als Kirchensteuer fest. Religionsunterricht blieb ordentliches Lehrfach in öffentlichen Schulen. Kirchliche Träger wurden als Leistungserbringer in den expandierenden Sozialstaat eingebunden. Kooperation und Interessenausgleich sollten das Auseinandertreten von Staat und Kirche prägen.

Hans Michael Heinig lehrt Öffentliches Recht, Kirchenrecht und Staatskirchenrecht an der Universität Göttingen.

Gemäß dieser Leitidee suchte die Weimarer Nationalversammlung auch eine Lösung für die überkommenen Staatsleistungen. Darunter versteht man nicht alle den Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften vom Staat gewährten finanziellen Vorteile. Staatsleistungen sind vielmehr auf besonderen Rechtstiteln beruhende regelmäßig wiederkehrende Zahlungen und Abgabenbefreiungen des Staates, die kirchliche Vermögensverluste durch vorangegangene Enteignungen kompensieren sollen. Davon zu unterscheiden sind Entgelte für die sozialstaatliche Leistungserbringung in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder Kindertagesstätten. Solche Entgelte erhalten diakonische Einrichtungen wie andere Träger der freien Wohlfahrtspflege. Staatsleistungen reichen weit in die Geschichte zurück. Die bekannteste Säkularisation war der Reichsdeputationshauptschluss von 1803. Doch schon ab der Reformation setzte die Übernahme kirchlichen Vermögens durch die sich ausbildenden Territorialstaaten ein. Die Fürsten gingen Zahlungsverpflichtungen teils in unmittelbarem Zusammenhang mit einzelnen Enteignungsakten ein, teils aber auch in Anerkennung einer allgemeinen finanziellen Verpflichtung als Landesherren gegenüber "ihrer" Kirche, nachdem sie sich das Kirchenvermögen einverleibt hatten.

Mit der Gründung der Weimarer Republik endete die klassische Cura religionis, die Religionsfürsorge, des Staates. Deshalb strebte die Weimarer Nationalversammlung eine finanzielle Entflechtung an, die "Ablösung". Das ist ein technischer Rechtsbegriff, mit dem man die Beendigung der wiederkehrenden Zahlungen gegen Entschädigung bezeichnet. Der Staat sollte den Kirchen durch Geldzahlungen oder Immobilienübertragungen den Aufbau eines Vermögens ermöglichen, aus dem Erträge erwirtschaftet werden können, die wirtschaftlich an die Stelle der bisherigen staatlichen Zahlungen treten.

Hauptschuldner der Staatsleistungen waren und sind die Länder. Diesen misstraute der Weimarer Verfassungsgeber in Kirchenfragen. Deshalb sollte das Reich als "ehrlicher Makler" allgemeine Grundsätze für die Ablösung aufstellen. Bis zum Erlass der Reichsgrundsätze waren die Länder zur Weiterzahlung verpflichtet. Da in der Folgezeit weder das Reich noch der Bund solche Grundsätze verabschiedeten, wirkt das Ablösegebot bis heute faktisch als Bestandsgarantie für Staatsleistungen. Eine einseitige Ablösung durch die Länder ohne Grundsätze des Bundes wäre schlicht verfassungswidrig, erst recht die entschädigungslose Einstellung. Ob eine zwischen Kirche und Land einvernehmliche Ablösung ohne bundesgesetzliche Grundlage zulässig ist, wird unter Juristen kontrovers diskutiert. Deshalb zahlen die Bundesländer bis heute, mehr als hundert Jahre nach Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung, noch immer an die beiden Kirchen. Der Parlamentarische Rat übernahm das Ablösegebot mit anderen Religionsartikeln in das Grundgesetz, ohne einen Zeitraum für die Umsetzung zu bestimmen.

Im Vergleich zu den von den Mitgliedern erhobenen Kirchensteuern, circa 12 Milliarden Euro, nimmt sich die Gesamtsumme der Staatsleistungen zwar bescheiden aus. Doch über alle Kirchentümer hinweg ist die jährlich gezahlte halbe Milliarde Euro auch eine beachtliche Summe. Sie erklärt, warum die Ablösung bislang nie ernsthaft betrieben wurde. Der Fiskus würde zwar langfristig sparen, müsste zunächst aber das Geld für die Entschädigung aufbringen. Die Kirchen wiederum schätzen den Staat als solventen und zuverlässigen Schuldner. Jährliche Zahlungen aus den öffentlichen Haushalten sind für sie komfortabler, als eine eigene Vermögensverwaltung betreiben zu müssen, zumal in einer anhaltenden Phase des Niedrigzinses. Lange Zeit galt die Ablösung der Staatsleistungen zudem als "kirchenfeindlich", nicht zuletzt, weil die schärfsten Kritiker der Kirchen ein Ende der Zahlungen stets mit Vehemenz forderten. Was so manchem Vertreter des weltanschaulichen Humanismus vorschwebt, ist allerdings keine Ablösung im Sinne der Verfassung, sondern eine entschädigungslose Einstellung der Zahlung. Diese Forderung macht sich nun die Fraktion der AfD zu eigen. Sie segelt im Windschatten des von den anderen Oppositionsfraktionen vorgelegten Gesetzesvorschlags und legt auf die Schnelle einen eigenen Entwurf vor.

Die Partei pflegt inzwischen eine Intimfeindschaft zu den Kirchen. Nach ihrer Vorstellung sind alle Zahlungen 2027 einzustellen. Eine Kompensation sei nicht erforderlich, so propagieren nun Rechtspopulisten und Humanisten in bemerkenswerter objektiver Allianz den Verfassungsbruch. Beide wissen nur zu gut, dass Staatsleistungen in den letzten Jahren zu einem klassischen Sommerloch-Thema avancierten, in schlagzeilenarmen Zeiten immer für einen Aufreger gut: Die Zahl der Kirchenmitglieder sinkt Jahr um Jahr, doch davon unbeeindruckt bekommen die Kirchen Zahlungen aus dem allgemeinen Steueraufkommen. Das ist vielen ein Ärgernis, übrigens auch denen, die der Kirche freundlich gesinnt sind.