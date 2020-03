© DVA

1 (–) Ian Morris: Beute, Ernte, Öl

A. d. Engl. v. J. Neubauer; DVA; 432 S., 26,– €

Der britische Archäologe Ian Morris zeichnet in seinem Buch das ganz große Bild: die Entwicklung der Menschheit in drei Stufen. Er stellt dar, dass die Art der Energiegewinnung auch die soziale Moral bestimmt. Gesellschaften der "Jäger und Sammler" würden egalitär handeln, während in modernen, fossilen Gesellschaften Toleranz, aber auch ungleiche Verteilung von Ressourcen vorherrschten. Das Ergebnis: der Kampf ums Öl. 46 Punkte







© DVA

1 (–) Brendan Simms: Hitler

A. d. Engl. v. K.-D. Schmidt; DVA; 1056 S., 44,– €

Brendan Simms ist Professor für Geschichte an der Universität Cambridge und legt eine neuartige Biografie über Adolf Hitler vor. In seiner Studie vertritt er eine neue These: Hitlers Denken richtete sich nicht etwa, wie allgemein angenommen, vorrangig gegen den "Bolschewismus", sondern gegen "Anglo-Amerika". So zeigt sich: Hitlers globaler Expansionskrieg war vor allem ein Angriff auf das angloamerikanische Lebensmodell. 46 Punkte







© Klett-Cotta

3 (–) Bettina Hitzer: Krebs fühlen

Klett-Cotta; 540 S., 28,– €

Angst, Ekel, Aufklärung, das Verlorengehen in Apparaturen und aggressiven Therapieverfahren – mit der Krankheit Krebs ist eine komplexe Geschichte der Emotionen verbunden. Die Historikerin Bettina Hitzer erzählt, wie sich der Umgang mit der Diagnose im 20. Jahrhundert verändert hat. Heute dominiert vor allem die Hoffnung, die Krankheit überwinden zu können und sich als Mensch neu zu finden. 43 Punkte









© Kunstmann

4 (–) Christina Clemm: AktenEinsicht

Kunstmann; 206 S., 20,– €

Jede dritte Frau wird zum Gewaltopfer. Gewalt gegen Frauen ist ein alltägliches Phänomen, auch wenn es nur selten in die Öffentlichkeit gerät. Die Strafrechtsanwältin Christina Clemm erzählt Geschichten von Frauen, die körperliche und sexualisierte Gewalt erlebt haben. Dabei schildert sie nicht nur Fallbeispiele, sondern gibt auch Einblicke in die Arbeit von Justiz und Polizei. Eine wichtige Studie gegen das Schweigen. 42 Punkte

Kuebra Guemuesay Sprache und Sein © Hanser Berlin

5 (3) Kübra Gümüşay: Sprache und Sein

Hanser Berlin; 208 S., 18,– €

Wie kann man sprechen, ohne in Klischees zu verfallen? Welche Kategorien gibt es, die Menschen nicht in Schubladen stecken? Darüber schreibt die Journalistin Kübra Gümüşay. Sie sucht eine Sprache, die gemeinschaftliches Denken zulässt, ohne Differenzen zu kaschieren. Ein Pamphlet für eine Gesellschaft, deren Mitglieder trotz wachsender Unterschiede miteinander reden können. 39 Punkte





© Hanser Berlin

6 (1) Delphine Horvilleur: Überlegungen zur Frage des Antisemitismus

A. d. Franz. v. N. Denis; Hanser Berlin; 160 S., 18,– €

Was heißt es, jüdisch zu sein? Und wer bestimmt darüber? Die französische Rabbinerin Delphine Horvilleur ist eine prominente Stimme des liberalen Judentums. In ihrem Essay diskutiert sie moderne jüdische Identitätspolitik, beleuchtet die Verquickungen zwischen Judenhass und Frauenfeindlichkeit und spannt dabei den Bogen vom Talmud bis zur politischen Gegenwart. Ein weitsichtiges Buch. 35 Punkte

© Hoffmann und Campe

7 (6) Eva Weissweiler: Das Echo deiner Frage

Hoffmann und Campe; 368 S., 24,– €

Dora Benjamin war die Frau von Walter Benjamin, aber vor allem war sie eine Intellektuelle: Sie schrieb über Musik und Philosophie und verfasste Romane. Eva Weissweiler hat die Beziehungsgeschichte zwischen Dora und Walter untersucht. Ihre Biografie wirkt wie Serienstoff: Zuneigung, Affären, das erste Kind, schließlich die Scheidung – und überall stets der rigorose Eigenbrötler Walter Benjamin. 31 Punkte







© Zsolnay

8 (–) Jens Malte Fischer: Karl Kraus

Zsolnay; 1104 S., 45,– €

Im Alter von 25 Jahren gründet er "Die Fackel"; die "Letzten Tage der Menschheit" werden zur radikalen Abrechnung mit dem Weltkrieg; die "Dritte Walpurgisnacht" stemmt sich gegen Hitler: Karl Kraus’ Werke sind legendär. Doch was haben sie uns heute noch zu sagen? Jens Malte Fischer holt den Satiriker und sein Werk mit seiner großen Biografie in die Gegenwart. 30 Punkte

© Oekom

8 (–) Eileen Crist: Schöpfung ohne Krone

A. d. Engl. v. J. Hagestedt, K. Hald, F. Pflüger; Oekom; 336 S., 28,– €

Wale, Bisonherden oder dichte Urwälder: Sie alle sind vom Aussterben bedroht. Die wilde Vielfalt ist einer vom Menschen kolonialisierten Landschaft gewichen, die nur unseren Konsumwünschen entsprechen soll. Eileen Crist analysiert, wie es so weit kommen konnte. Zugleich zeichnet die Soziologin den Weg in eine neue Zivilisation, die ihrer Mitwelt wieder Platz einräumt. Ein eindringlicher Appell zum Handeln. 30 Punkte









© Suhrkamp

10 (–) Hubertus Butin: Kunstfälschung

Suhrkamp; 476 S., 28,– €

Kunstfälschungen haben Hochkonjunktur. Für den globalisierten Kunstbetrieb sind sie allerdings zur Herausforderung geworden. Massenhafte Fälschungen erzeugen nicht nur erheblichen finanziellen Schaden, sie führen auch Museen und die Forschung auf peinliche Irrwege. Der Kunsthistoriker Hubertus Butin zeigt mit Blick auf sagenhafte Fallbeispiele, dass sich das Phänomen nicht auf einzelne Straftäter reduzieren lässt. 25 Punkte







© Hanser

10 (–) Michael Hampe: Die Wildnis, die Seele, das Nichts

Hanser; 304 S., 26,– €

Wo findet das wirkliche Leben statt? Muss man den Rückzug suchen in die unberührte Natur? Oder nach der Unsterblichkeit greifen? Diese Fragen verknüpft Michael Hampe in einer Reflexion, die auch eine Erzählung sein könnte. Hampes Text hilft zu erkennen, wie uns die Unterscheidung zwischen Schein und Wirklichkeit daran hindert, mit unserem Leben wirklich klarzukommen. 25 Punkte







© Rowohlt Berlin

10 (–) Jan Roß: Bildung – eine Anleitung

Rowohlt Berlin; 320 S., 22,– €

Dieses Buch macht Lust auf Bildung: Jan Roß, Politikredakteur der ZEIT, beschreibt anhand seiner eigenen Bildungsgeschichte die Freude und den Wert von Gelehrsamkeit und Allgemeinwissen. Der Text ist ein starkes Plädoyer für die alten Griechen und eine amüsante Verteidigung aller Vorbehalte gegen das moderne Regietheater. 25 Punkte











© Matthes\u2009&\u2009Seitz

10 (–) Ludger Weß: Winzig, zäh und zahlreich. Ein Bakterienatlas

Matthes & Seitz; 280 S., 25,– €

Sie leben im Kühlwasser von Atomreaktoren oder im Darm von Zwergzikaden und können mitunter 40 Millionen Jahre lang schlafen. Ein neues Buch gibt nun Auskunft über Bakterien. Es ist eine wilde, fremde Welt, die sich hier auftut. Neben den Texten von Ludger Weß enthält das Buch Illustrationen von Falk Nordmann, der die haarigen Plättchen und bewimperten Kügelchen auf farbigen Bildern zeigt. 25 Punkte