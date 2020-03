Erster Tag

In Krisenzeiten klammert der Mensch sich gern ans Bewährte. In meinem Fall sind das die Sushi-Rollen von Steffen Henssler. Ich schaue auf die Facebook-Seite seines Lieferdienstes Go by Steffen Henssler am Rothenbaum (nicht zu verwechseln mit Henssler at Home in der Großen Elbstraße, das der Familie schon seit Jahren nicht mehr gehört). Tatsächlich, da arbeiten sie noch! Ein aktuelles Foto zeigt den ewigen Strahlemann Steffen Henssler. Er beugt sich über ein Tablett mit seinen Rolls. Darunter steht: "Sushi für zuhause. Der Chef probiert schon mal." Na ja, denke ich, hoffentlich niest er nicht rein.

Aber Henssler ist ein Profi. Eine halbe Stunde nach der Bestellung stehen die Sushi vor der Tür. Und das im wörtlichen Sinn, das Go hat blitzschnell auf kontaktlose Lieferung umgestellt. Der Bote klingelt an der Haustür. Ich höre seine Schritte im Treppenhaus, ein Rascheln an der Wohnungstür. Beim Rausgehen klingelt er dann noch einmal.

Die Sushi sind so gut wie immer. Noch lieber mag ich die Sashimi, die ohne Hensslers süßliche Spezialsaucen auskommen. Hauchdünne Scheiben vom Hamachi, belegt mit Koriander und Jalapeño-Chili, dazu ein säuerlicher Ponzu-Dip – klasse! Die Fischlieferung scheint unter den Grenzkontrollen bis jetzt nicht zu leiden. Der Abend ist gerettet, außer vielleicht für den Boten. Der bekommt für seinen Einsatz nicht mal Trinkgeld. Hätte ich welches auf die Fußmatte legen sollen? Etikette im Ausnahmezustand.

Zweiter Tag

Schalten Fernsehköche schneller? Das frage ich mich, als ich von Cornelia Poletto lese, die jetzt einen Lieferdienst anbietet, im Umkreis von fünf Kilometern von ihrer Eppendorfer Gastronomia. Aber Poletto war einfach früher mit Corona konfrontiert. Sie betreibt ein Restaurant in Shanghai, das schließen musste. In Hamburg hat sie dasselbe freiwillig getan, statt auf Verordnungen zu warten.

Man bestellt per Telefon von einer verkleinerten "Klassikerkarte" mit vergleichsweise einfachen und günstigen Gerichten. Die Kellnerin, die meine Lieferung ausfährt, tut mir ein wenig leid. Für sie geht es nicht kontaktlos, sie muss kassieren. Bis jetzt kein Problem, sagt sie. Ohne erkennbaren Widerwillen nimmt sie den Geldschein aus meiner Hand.

Die Ironie meiner Speisewahl wird mir erst jetzt bewusst: Nudeln mit Wurst und Tomatensauce. Jenes Gericht, das vielleicht bald als Hamsterteller auf den Speisenplan rücken wird. Doch was Polettos Küche liefert, ist um Klassen besser als das, was mit Konserven aus dem Discounter geht: Schmackhafte, kernige Hartweizen-Penne. Süßsaurer Sugo, leicht angeschärft, von San-Marzano-Tomaten. Und Salsiccia als kleine Bällchen, natürlich hausgemacht. Man kann Corona überleben, zumindest in Eppendorf.

Dritter Tag

Lieferando ist heute offline. Ich nehme das als Zeichen, beim Direktvertrieb zu bleiben. Lokale in der Nachbarschaft zu unterstützen, die aus Not ihr Essen ausfahren. So stoße ich auf das Maihan im Eppendorfer Weg. Vor wenigen Monaten eröffnet, mit afghanischer Küche.

Punkt 18 Uhr stehen die Boxen auf meinem Tisch. Viel Spinat, Kartoffeln, einige schüchterne Lammfleischwürfel, die sich unter Reis verstecken. Die Würzung ist interessant: ein bisschen nordindisch? Oder doch eher persisch? So oder so, es macht Spaß, dieser Tage zumindest geschmacklich zu reisen. Am besten schmeckt mir der Reis mit Safran, Pistazien und – Bitterorangenschalen! Beim Abräumen frage ich mich, ob Menschen, die aus einem so geschundenen Land stammen, die Corona-Krise leichter nehmen. Aber jeder Gastronom fürchtet die kommenden Wochen.

Eine Menge Kunststoff füllt meinen Abfalleimer. Kontaktsperre heißt auch: ein Comeback der Verpackung. Sehr schuldig fühle ich mich nicht. Immerhin fällt der Fernurlaub aus.

Vierter Tag

Die Mexiko Strasse Taquería liefert leider noch nicht ins Haus. Ich muss aber auch nicht bis St. Pauli fahren, um meine Lieblings-Tacos zu essen. In einem Eppendorfer Ladenlokal hat das Restaurant ein Pop-up-Outlet eröffnet. Hinter einem zusammengezimmerten bunten Tresen stehen zwei Männer mit schwarzen Handschuhen. Sie verkaufen Pappschachteln mit diversen Taco-Sets zum Mitnehmen und Anbraten daheim. Ich entscheide mich für Al Pastor mit Ananas, Koriander und einer Art Gyros. Extreme Zeiten verlangen nach extremen Maßnahmen.

Es wird die beste Mahlzeit meiner vier Testertage. Vielleicht weil ich endlich wieder selbst Hand anlege, statt nur Packungen aufzureißen. Vielleicht auch nur wegen der frischen Luft und der Frühlingssonne beim Abholen. Ich nehme mir eine Flasche Bier mit. Sie haben eiskaltes Sol. Sehr passend, denke ich. Corona-Party, das wäre eine zu blöde Pointe gewesen.