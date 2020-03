DIE ZEIT: Herr Elsberg, Sie haben in Ihren Büchern ganzen Kontinenten den Strom abgedreht und den Kapitalismus kollabieren lassen. Leben wir gerade in einem Ihrer Romane?

Marc Elsberg: Fast. Es wirkt ein wenig wie ein Blackout in Zeitlupe, aber es ist keine so extreme Situation. Die Grundversorgung ist sichergestellt. Aber spooky fühlt es sich schon an.

ZEIT: Wir sind in der zweiten Woche mit Ausgangsbeschränkungen in Österreich. Wie haben Sie die Tage erlebt?

Elsberg: Noch bis vergangene Woche weigerten sich viele von uns und auch manche Verantwortliche, den Ernst der Lage zu akzeptieren. Das hat zu falschen Entscheidungen geführt, wie etwa in Tirol, und später dann zu einem Aktionismus, der teils kontraproduktiv war. Die abrupten Grenzschließungen etwa, durch die 50 Kilometer lange Staus entstanden. Oder Touristen, die erst über ganz Tirol verteilt wurden und dann weiter nach Nordeuropa reisten.

ZEIT: Mittlerweile ist man sich bewusst, dass die Lage ernst ist?

Elsberg: Man hat ordentlich aufgeholt. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob allen die Konsequenzen von exponentiellem Wachstum ganz klar sind. Da ist man mental fast immer ein wenig hinterher, und das könnte zu Enttäuschungen führen, wenn etwa verkündet wird, dass die Maßnahmen über den 13. April hinaus verlängert werden.

ZEIT: Wobei die Ausgangsbeschränkungen bislang recht widerspruchslos hingenommen werden.

Elsberg: Es gibt mittlerweile schon kritische Kommentare, aber ja, in der Bevölkerung wird es im Großen und Ganzen hingenommen.

ZEIT: Das muss es auch. Eine Ausgangssperre gegen breiten Widerstand wäre nicht durchzusetzen.

Elsberg: Ach, mit dem österreichischen Blockwartwesen würde das vielleicht sogar funktionieren. Man erlebt immer wieder, dass Leute andere auf der Straße anmachen, sie sollen gefälligst reingehen.

ZEIT: Sind wir doch obrigkeitshöriger, als wir glauben?

Elsberg: Jetzt tauchen die Mahner auf, die um unsere Freiheit fürchten und eine angebliche Diskussionslosigkeit kritisieren. Dabei sind wir in der gegenwärtigen Lage, weil so lange diskutiert wurde. Ob man Läden, Bars und Skilifte sperren soll oder noch nicht. Und so die weitere Verteilung des Virus ermöglicht haben. Als Alternative nennen manche nun ausgerechnet das südkoreanische Modell. Dabei beschränkt dieses mittels digitaler Überwachung individuelle Freiheitsrechte mindestens genauso massiv – nur anders. Hier wird von manchen die – berechtigte – Sorge um wirtschaftliche Folgen zum Freiheitskampf hochgejazzt.

ZEIT: Aber wie lange lässt sich der Zustand aufrechterhalten?

Elsberg: Ein fast kompletter wirtschaftlicher Lockdown lässt sich vielleicht zwei, drei Monate durchhalten, sagen Ökonomen. Da braucht man sich nichts vorzumachen. Irgendwann wird die Stimmung kippen. Wenn die Menschen merken: Der wirtschaftliche Preis wird zu hoch. Man kann kein Land so lange zusperren, dass nachher nichts mehr zum Aufsperren da ist. Deshalb will man gerade Zeit gewinnen und sucht nach anderen Strategien.

ZEIT: Was machen solche Beschränkungen mit einer Gesellschaft?

Elsberg: Das wird spannend. Ich bin in einer sehr privilegierten Situation, ich arbeite ohnehin von zu Hause aus, ich kann halt am Abend nicht mehr mit Freunden auf ein Bier gehen. Für viele Menschen aber ist die größte Frage nicht, was sie mit ihrer Zeit nun anfangen, sondern wie sie ihre Miete im nächsten Monat bezahlen und wie sie die Kinder beschäftigen, die zu Hause einen Lagerkoller kriegen. Es wird einerseits sehr viel Solidarität geben, die aber schon bald bröseln könnte. Vieles lässt sich allerdings auch ein wenig auffangen, in einer Hausgemeinschaft zum Beispiel.

ZEIT: Wird der Unterschied zwischen den sozialen Schichten noch mehr zutage treten als sonst?

Elsberg: Natürlich. Und zwar nicht nur jetzt aktuell, sondern auch mittel- und langfristig, wenn die Wirtschaft monatelange fast steht. Davon werden soziale Milieus, die prekär leben, und dazu gehört ein Teil des Mittelstandes längst, stark betroffen sein.

ZEIT: In China ist nach dem Lockdown die Scheidungsrate gestiegen, aber auch die häusliche Gewalt soll zugenommen haben.

Elsberg: Davon ist auch bei uns leider auszugehen: dass man sich in einer kleinen Wohnung zu viert irgendwann auf die Nerven geht und die Nerven verliert.

ZEIT: Sind da Männer vor allem anfällig?

Elsberg: Ich fürchte ja. Männer sind ohnehin eher die Gewalttätigen, und sie sind es auch, die häufiger außer Haus sind, um zu arbeiten. Jetzt sitzen viele von ihnen daheim herum, fühlen sich in ihrer sozialen und beruflichen Bedeutung reduziert, können kein Geld verdienen und sollen nun tun, worin sie oft wenig geübt sind: Hausarbeit, mit ihren Frauen reden, mit ihren Kindern spielen. Für viele wird das nun eine gute Übung, aber sie wird nicht allen gelingen.