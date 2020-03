Ein belgischer Geschäftsmann steigt in Brüssel in einen Flieger nach Moskau, ein paar Termine, nichts Besonderes, alles Routine. Das Flugzeug ist leer, nur zehn andere Passagiere, dazu eine Stewardess, ein Pilot. Doch während der Reise merken sie: Da draußen passiert etwas, etwas nie Dagewesenes, etwas Furchtbares. Die Strahlen der Sonne verändern sich, sie tun nicht mehr gut, sie töten. Wird ein Mensch von ihnen getroffen, stirbt er. Der Pilot wendet den Flieger, er steuert nicht mehr nach Osten, in Richtung aufgehende Sonne, sondern in Richtung Westen, wo es noch dunkel ist. Und so werden die zufällig zusammensitzenden zwölf im Flieger zu einer Gemeinschaft, die allein auf sich zurückgeworfen ist, auf ihre Fähigkeiten, auf ihre Gedanken, auf ihren Drang zu überleben.

