Ganz Cádiz ist in Schockstarre verfallen: Ein Komet zieht über den Himmel – der Komet des Verderbens? Das Naturereignis bedeute Unheil, verkündet ein selbst ernannter Prophet: "Ich teile euch mit, dass wir fällig sind." Verängstigt akzeptieren die Stadtbewohner fortan alle ihnen auferlegten Einschränkungen – von der Ausgangssperre über Versammlungsverbote bis zur Trennung der Geschlechter. Im Auftrag des Gouverneurs ergreift die Bürokratie die Macht und exekutiert das Notwendige. Die Menschen fügen sich den Weisungen der Regierung, die mit dem Recht identisch geworden ist. Vereinzelt gibt es Widerstand, doch der scheitert. Schließlich reißt der so korrupte wie autoritäre Gouverneur alle Macht an sich und errichtet ein totalitäres Regime: "Es wird schon alles wieder gut", verspricht er. Die Sicherheit hat über die Freiheit gesiegt.

