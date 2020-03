In Oberammergau hat das Leben jetzt die Kunst eingeholt. Vor bald 400 Jahren gelobten die treuen Dörfler im Voralpenland, alle zehn Jahre mit Mann und Maus die Leidensgeschichte Christi aufzuführen, wenn dafür nur der Herr ihren Flecken Erde von der grassierenden Pest verschone. Gegründet auf ein Gelübde wider den Schwarzen Tod, mussten die längst legendär gewordenen Passionsfestspiele nun der Seuche unserer Tage weichen. Die Absage von Oberammergau kann einem zu Herzen gehen, denn sie reiht sich ein in viele Nachrichten der letzten 14 Tage: Kirchen geschlossen, Gottesdienste abgesagt, Seniorenkreise verschoben, Gemeindeversammlungen ausgesetzt, Kirchenchöre nach Hause geschickt. Wer da Oberammergau für eine Petitesse am Rande des Weltgeschehens erachtet, der hat den Aufstieg der Festspiele über die vergangenen 30 Jahre verpasst, als Regisseur Christian Stückl – gebürtiger Oberammergauer und erfolgreicher Intendant in München – der bewegten Geschichte dieser Tradition seit 1633 ein neues, viel beachtetes und künstlerisch hoch respektables Kapitel hinzugefügt hat.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden