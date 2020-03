DIE ZEIT: Herr Köller, Schleswig-Holstein will die diesjährigen Abiturprüfungen aufgrund der Corona-Krise absagen. Andere Länder werden diesem Entschluss vielleicht folgen. Wie finden Sie das?

Olaf Köller ist Wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik in Kiel. Er berät das Schulministerium in Schleswig-Holstein.

Olaf Köller: Ich bin überrascht. Denn das bedeutet wohl auch, dass der Schulbetrieb mindestens bis Pfingsten oder gar bis zum Sommer ausgesetzt bleibt. Denn wenn man jetzt die Schule für einen Abiturjahrgang sperrt, wird man erst recht nicht nach Ostern die Schulen für alle andere Schüler wieder öffnen.

ZEIT: Was genau heißt das für die Abiturienten?

Köller: Die dürfen sich freuen. Zum einen wird in diesem Jahr niemand durchfallen. Zum anderen werden wir einen Jahrgang mit dem besten Abi-Schnitt seit Langem bekommen. Denn fallen die Abiturprüfungen jetzt weg, wird man die Leistungen aus den vier Semestern der Oberstufe zum Maßstab nehmen müssen – und da fallen die Noten in der Regel immer besser aus als bei der Abiturprüfung selbst.

ZEIT: Um wie viel besser?

Köller: Im Gymnasium macht das ein oder zwei Zehntelpunkte der Gesamtnote aus.

ZEIT: Das sind minimale Unterschiede.

Köller: In Fächern wie Psychologie oder Medizin entscheiden solche Unterschiede darüber, ob man einen Studienplatz bekommt. Das bedeutet, dass die jetzigen Abiturienten gegenüber dem Jahrgang von 2019 oder auch dem von 2021 einen Vorteil haben werden. Denn die Jahrgänge bewerben sich ja nicht immer alle geschlossen für einen Studienplatz. Geradezu jubeln dürfen dieses Jahr alle Schüler, die ihr Abitur nicht auf einem Gymnasium ablegen, sondern auf Gesamtschulen, Sekundarschulen oder beruflichen Gymnasien.

ZEIT: Warum?

Köller: Weil in diesen Schulformen die Diskrepanz zwischen den Vornoten und den Abiturnoten weit größer ist. Da haben sie Schüler, die mit einer Zwei auf dem Zeugnis in die Abi-Prüfung gehen und mit einer Drei oder Vier wieder herauskommen.

ZEIT: Wie ist das möglich?

Köller: Wir wissen aus vielen Studien, dass das Leistungsniveau in diesen Schulformen im Schnitt niedriger ist. In den Vornoten machen sich die Unterschiede aber nicht so sehr bemerkbar. Denn Lehrer orientieren sich nun einmal nicht an objektiven Kriterien, wenn sie Aufgaben stellen oder Noten vergeben, sondern am Durchschnittsniveau ihrer Klasse oder ihres Kurses. Die Abiturprüfung wirkt da normalerweise als Korrektiv, denn hier gibt es dieselben Aufgaben für alle. Dieses Korrektiv fällt jetzt weg.

ZEIT: Die schleswig-holsteinische Schulministerin Karin Prien will das irgendwie alles umrechnen.

Köller: Viel Erfolg dabei! Das wird eine ganz schöne Rechnerei. Denn einige Bundesländer wie Hessen haben mit den Abiturprüfungen ja bereits begonnen. Schon heute wissen wir, dass sich die Abiturdurchschnitte zwischen den Ländern stark unterscheiden. Zu dieser Ungerechtigkeit werden jetzt weitere dazukommen.

ZEIT: Aber sind die Gründe für die Absage der Abschlussprüfungen nicht nachvollziehbar?

Köller: Für mich nicht. Die einzigen plausiblen Gründe für die Absage sind aus meiner Sicht infektiologische oder epidemiologische Erwägungen. Also die Gefahr, dass sich die Schüler anstecken beziehungsweise das Virus massiv verbreiten. Insofern würde ich gern wissen, was der Virologe Christian Drosten von dieser Maßnahme hält.

ZEIT: Aber die Gefahr einer Verbreitung besteht doch in jedem Fall, wenn ein Abiturjahrgang in der Schule zusammenkommt.

Köller: Ein ganzer Jahrgang kommt selten an einem Prüfungstag zusammen. Zudem stehen die Schulen ja jetzt leer. Man kann die Prüflinge auf sämtliche Klassenräume verteilen und sie mit großem Abstand voneinander entfernt platzieren. Ich verstehe nicht ganz, warum man das Abitur – immerhin die wichtigste Prüfung des Landes – einfach absagt, während gleichzeitig auf Baustellen und in vielen Büros noch gearbeitet wird. Da wird ja auch eine Risikoabwägung gemacht. Ich weiß nicht, ob die Kultusminister solche Risikoabwägungen wirklich vornehmen.