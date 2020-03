Ein Virus ist ein Virus – und eine Metapher. Es ist Krankheitserreger und Bedeutungsträger, eine chemische Entität und ein Zeichen. Viren, so erzählten es die kulturellen Mythen schon immer, verbreiten sich nie grundlos. Sie kommen, wenn es an der Zeit ist, und sie enthüllen eine Wahrheit, die sonst unsichtbar bliebe, eine Wahrheit über die Gesellschaft. Doch welche soll das sein? Und gilt sie auch für die Corona-Pandemie?

Als im 14. Jahrhundert die Beulenpest wütete, als Europa der Tod ins Gesicht geschrieben stand und ganze Landstriche entvölkert wurden, gaben Pariser Gelehrte den Sternen die Schuld. Eine unheilvolle Konstellation von Saturn, Jupiter und Mars habe die Seuche verursacht. Andere behaupteten, die Pest komme aus China. Die katholische Kirche brachte dagegen Gottes kosmische Macht ins Spiel. Warum verrecken Menschen wie Ratten? Weil sie, so die Antwort, das Gleichgewicht des Universums gestört und Schuld auf sich geladen haben – das Sterben auf Erden sei eine "Züchtigung des Himmels". Die gerechte Strafe für Hochmut, Neid, Zorn, Faulheit, Habgier, Völlerei, Wollust. Für ständiges Fluchen, Prostitution, Betteln, Landstreicherei – und für die Verachtung der Armen.

In der Zeit der Pest spürten die Menschen nicht nur ihre entsetzliche Ohnmacht; sie machten auch die schockierende Erfahrung einer ihnen feindlich gesinnten Macht im Herzen der Schöpfung. Entsprechend deutete der Vatikan die (von einem Bakterium übertragene) "Geißel Gottes" als pharmakon, also nicht nur als Gift, sondern als Heilmittel, das die irdische Ordnung wieder ins Lot bringt. Allerdings, selbst für den Fall, dass der Schwarze Tod besiegt wurde, so war er nie endgültig besiegt. Er ist nämlich ein Schläfer; er haust im gnostischen Dunkel der Schöpfung, und die menschliche Schuld ist sein Weckruf. Nehmen die Sünden überhand, erwacht der Schläfer aus seinem heilsgeschichtlichen Schlummer und erteilt seine Lektion. Der Schwarze Tod lehrt die Demut und das Beten.

Die Seuche als Sühne für irdische Schuld? Ein Bakterium als teuflischer Engel, der die göttliche Strafe überträgt? Was für aufgeklärte Ohren bizarr klingt, hat in einem theokosmischen Weltbild durchaus seine Logik. Die Sterne sind darin eben nicht bloß Sterne, sondern enthalten die Gesetze der menschlichen Ordnung – sie enthalten eine Ethik. Und jede Hybris, jede Übertretung provoziert den Zorn kosmischer Mächte. Sie wehren sich, sie tilgen die Schuld vom Antlitz der Erde und stellen das moralische Gleichgewicht der Schöpfung wieder her.

Es ist faszinierend, zu sehen, wie viele Mutationen dieses Deutungsmuster durchlaufen hat und dabei gegenüber allen Aufklärungsversuchen resistent blieb. Der uralte Mythos, die Mechanik von Schuld und Sühne, ist immer noch ansteckend, gerade das Kino, die Feier des Sichtbaren, zeigt eine Immunschwäche für das Unsichtbare und Undarstellbare. In Wolfgang Petersens Film Outbreak üben Killerviren Vergeltung für die Zerstörung der afrikanischen Wildnis, und in Steven Soderberghs Contagion ist das Virus ein Synonym für die gestörte Balance zwischen Mensch und Tier.

Das kulturelle Narrativ ist fast immer identisch. Wie ein feindlicher Agent schleicht sich das Virus in den Alltag und infiziert die gedankenlos durch den Lebensstrom treibenden Menschen mit Krankheit und Tod. Die Viren sind unheimlich, auch unheimlich konservativ. Sie erinnern die Normalbürger an die Vergänglichkeit ihres Daseins und machen ihnen unbarmherzig klar, dass es ein Wunder ist, wenn eine so unbegreiflich komplexe Gesellschaft, wie die moderne eine ist, überhaupt funktioniert. Der langweilige moderne Alltag ist nicht langweilig – er ist der Ausnahmezustand von der üblichen Geschichte, der Normalität von Leid und Schrecken.