Zunächst, das liegt an der Weltlage, muss über die Umstände dieser letzten noch stattfindenden internationalen Sportveranstaltung geschrieben werden, was heißt: auch über die Berichterstattung. Die ZEIT berichtet seit Jahrzehnten über Schachweltmeisterschaften, und das derzeit in Jekaterinburg am Ural ausgetragene Kandidatenturnier ist ja die Vorstufe zur WM 2020; hier wird der nächste Herausforderer von Magnus Carlsen ermittelt. Wir haben sonst stets aus der Nähe berichtet, oft hat die Entfernung zwischen Schachbrett und Notizblock nur wenige Meter betragen. Das Ambiente, die Stimmung, alles war da und wurde zum Thema, bis hin zu den Regenjacken in London im November 2018, wenn die WM-Duellanten vom Hotel zu Fuß zur Wettkampfstätte eilten.

Das ist diesmal anders. Hotel und Flüge waren gebucht – alles in letzter Minute abgesagt. Aeroflot fliegt Deutschland nicht mehr an, ausländische Journalisten kommen nicht mehr nach Russland hinein. Der einzige nichtrussische Schachreporter, der es bis nach Jekaterinburg geschafft hat, ist der Spanier Leontxo García von El Pais. Man hat ihn auf das Virus getestet, negativ, und dann in Quarantäne gesteckt. Er sitzt seit zehn Tagen in einem Hotelzimmer fest, wenige Kilometer von dem für ihn unerreichbaren Geschehen entfernt.

So sind alle nichtrussischen Berichterstatter auf Vermittlung angewiesen. Sie geschieht in erster Linie durch den täglichen Videostream, der auf chess24.com und anderen Internetplattformen übertragen wird, von diversen Großmeisterteams in mehreren Sprachen kommentiert. Hinzu kommen Fotos aus dem Turnierhotel sowie Kontakte zu den Veranstaltern und anderen Beteiligten. Man kann telefonieren, skypen, whatsappen.

Auf dem Turnier selber ist vieles anders als sonst; vor allem gibt es am Ort kein Publikum. Im Hyatt Regency Hotel, im Zentrum am halb zugefrorenen Fluss gelegen, gibt es zwar einen Spielsaal, der 300 oder sogar 400 Zuschauern Platz böte, aber der Saal ist leer. Auf der Bühne stehen in gebührendem Abstand vier Spieltische, an denen die acht Kandidaten Platz nehmen. Sie dürfen sich wie üblich vor und nach der Partie die Hand geben, müssen es nur diesmal nicht – eine Ausnahmeregelung, die von der Weltschachorganisation eigens zu diesem Anlass geschaffen wurde. Zwei Fläschchen Desinfektionsmittel stehen neben der Schachuhr, um jederzeit Keimfreiheit herstellen zu können. Atemmasken, passend in Schwarz und Weiß, liegen bereit; am Brett getragen werden sie bisher nicht.

Die Zimmer der Kandidaten sollen luxuriös sein; der Blick über den Fluss und die Stadt grandios. Die Fenster lassen sich nicht öffnen, weshalb zwei der Großmeister auf ihren Wunsch hin anderswo untergebracht sind. Der Russe Alexander Grischuk ist Raucher und kommt zu Fuß, der Chinese Ding Liren wird mit dem Wagen vorgefahren. Die anderen nehmen den Fahrstuhl zum Spielsaal.

Wenn sie nicht spielen, bereiten sie sich mit ihren persönlich anwesenden oder übers Netz zugeschalteten Sekundanten auf die nächste Runde vor. Das ist insoweit nicht ungewöhnlich, das machen sie immer so. Der Unterschied ist, dass sie jetzt noch weniger draußen sind als sonst, von jenen nicht zu reden, die gern Spaziergänge machen, joggen oder zur Zerstreuung an einem spielfreien Tag ins Kino gehen. In der Millionenstadt selber ist vom Virus wenig zu merken. Erst hieß es, es gebe keine Infizierten; nun heißt es, es gebe bis zu zehn. Bislang scheint Jekaterinburg ein sicherer Ort zu sein.

Die Kandidaten können im Hotelrestaurant essen gehen, es gibt einen abgetrennten Bereich. Kaum jemand tut es. Das Essen, "immer mit Pilzen", wie der als Sekundant des jungen Russen Kirill Alexejenko anwesende Großmeister Peter Swidler spottet, wird ihnen aufs Zimmer gebracht.