Ein großer Satz des Schriftstellers William Faulkner lautet, Zeit sei "die Summe der Intelligenzen aller in diesem Augenblick atmenden Menschen". Es ist eine der tiefsten Aufgaben des Theaters, diese Intelligenzen erlebbar zu machen: in der Spiel- und Verwandlungskunst der Darsteller und in der Beobachtungs- und Mutmaßungslust der Zuschauer.

Zwei Gruppen, die einander brauchen und stimulieren: jene auf der Bühne und jene, die bereit sind, ihnen zu folgen. Beide im Idealfall "aufeinander aufpassend" voller Spannung und Selbstbeherrschung.

Der kürzlich verstorbene Literaturwissenschaftler George Steiner hat über die Bühne gesagt, sie sei der Ort, an dem Entfremdungsschranken überwunden werden könnten: "Im Theater ist der Mensch zugleich er selber und sein Nachbar."

Der erste Applaus wird unvergesslich werden

Dieses Wunder findet nun nicht mehr statt. Man soll es derzeit sogar unterlassen, gemeinsam zu atmen. Selbst Straßenmusik oder -theater kann es nicht mehr geben, die Polizei würde solche Menschenansammlungen auflösen. Die Einwohner einer Stadt sind nun potenzielle Opfer, Retter, Überträger, Helden, Regelverletzer oder Angehörige von Risikogruppen – aber sie sind bis auf Weiteres nicht mehr: Öffentlichkeit. Gemeinsam Anwesende. Applaus ist jetzt ein Geräusch aus besseren Zeiten; nur in Konserven noch erhältlich, rauscht es aus der Vergangenheit zu uns herauf. Und es kann lange dauern, bis sich das ändert. Der Moment, da erstmals wieder echter Theaterbeifall erklingt, wird ein unvergesslicher sein.

Jetzt ist es schlagartig still. Alle Vorstellungen, die Premieren aller Opern und Theater: abgesagt. Das meistbeachtete deutsche Bühnenfestival, das Theatertreffen in Berlin, wird ausfallen. Die im Jahr 1634 – nach überwundener Pest – erstmals aufgeführten Oberammergauer Passionsspiele sollten im Mai wieder stattfinden: Man hat sie verschoben auf 2022. Die Städte Bayreuth und Salzburg hoffen noch, dass sie ihre großen Festivals im Sommer eröffnen können – aber wer glaubt wirklich daran?

Das deutsche Theater- und Musikleben ist das vitalste der Welt; was nach der Corona-Katastrophe von ihm übrig sein wird, ist völlig offen. Viele Theater und Künstler sind in ihrer Existenz bedroht. Große staatliche und städtische Bühnen haben mit enormen Ausfällen zu kämpfen, aber wenigstens beziehen ihre Schauspieler und Techniker und Bühnenarbeiter ein festes Gehalt. (In den USA hingegen hat die New Yorker Metropolitan Opera gleich ihren Chor und ihr Orchester vor die Tür gesetzt.)

Bei den freien Bühnen und Künstlern sieht das anders aus. Die 54.000 freien Musiker in Deutschland leben im Schnitt von weniger als 14.500 Euro jährlich. Die vielen freien Schauspieler sind in keiner besseren Lage. Hier stehen etliche vor dem Nichts – keine Engagements und finanziellen Reserven, keine Aussicht auf einen rasch wieder anlaufenden Spielbetrieb. Auch keine Filmdrehs und Tourneen mehr – also keine Zukunft. Vieles, was im Bereich des freien Theaters und der sich selbst organisierenden und tragenden Orchester jetzt "ruht", wird sich bald kaum mehr wiederbeleben lassen. Solche freien Truppen dürfen keine Rücklagen bilden, wenn sie Anspruch auf Fördergelder erheben wollen – eine Regel, die ihnen nun zum Verhängnis wird. Die Kulturstaatsministerin Monika Grütters steht jedenfalls vor der größten Aufgabe ihres Lebens: Wenn die freien Künstler nicht sehr rasch Zeichen der Rettung, ja Schutz erfahren, ist es zu spät.

Wir sind erst am Anfang der Pandemie, und es ist völlig unklar, was wir in der Katastrophe alles verlieren werden. Es mag also vermessen wirken, jetzt die ökonomische Absicherung von bestimmten Berufsgruppen zu fordern, da nicht einmal die physische Sicherheit von irgendwem zu gewährleisten ist. Aber der Berliner Kultursenator Klaus Lederer hat schon recht, wenn er sagt: "In der Finanzkrise 2008 wurden in wenigen Tagen enorme Mittel, Billionen Euro, für die Rettung der Banken zur Verfügung gestellt. Wenn wir Banken und Gewerbe retten, müssen wir auch die für das Existieren eines demokratischen Gemeinwesens unverzichtbare Kulturlandschaft retten."

Der Moment, da erstmals wieder Theaterapplaus erklingt, wird unvergesslich sein. Man muss jetzt dafür sorgen, dass es ihn einst geben wird. Auch das sind sich die in diesem Augenblick atmenden Menschen schuldig.