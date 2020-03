Dass auch schlechte PR gute PR ist, bezeugt ja nicht zuletzt der Buchmarkt. Urlangweilige Werke werden traditionell mit dem Etikett "Skandalthesen" zum Bestseller hochmanövriert und beidfüßig schreibende Schriftsteller mit Interviews, Homestorys, Rezensionen beschenkt, sobald sie sich einmal ins Gerede gebracht haben, irgendwie "rechts" zu sein. Bei Woody Allen jedoch scheint es anders gelagert, diese Sache mit erfolgsgarantierenden Negativschlagzeilen. Über mangelnde Aufmerksamkeit kann sich der 84-jährige Regisseur zwar kaum beklagen, doch da sein Name mittlerweile selten ohne den Zusatz erwähnt wird, er habe womöglich seine Adoptivtochter missbraucht (was er bestreitet), wirkt es fast wie ein Wunder, dass er mit Arcade Publishing nun doch einen Verlag für seine Memoiren finden konnte. Hatte doch erst Anfang März die Hachette-Gruppe davon Abstand genommen, Allens Autobiografie (deutscher Titel: Ganz nebenbei) in die Regale zu bringen – etliche Verlagsmitarbeiter hatten zuvor mit Streik gedroht, um "den Opfern sexueller Übergriffe in Solidarität zur Seite" zu stehen.

