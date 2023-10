Lange gesucht und endlich gefunden: In der Serie "Ode an ein Ding" feiern wir jede Woche völlig subjektiv ein Produkt. Dieser Artikel ist Teil von ZEIT am Wochenende, Ausgabe 43/2023.

Hat schon was, dieses Gefühl, frisch geduscht zu sein. Schweißbefreit und geruchlich wiederhergestellt. Aus Duschen an sich mache ich mir trotzdem nicht viel, tut man halt. Nennen Sie mich einen Habeck-Duscher – Sie erinnern sich: "Ich hab noch nie in meinem Leben fünf Minuten lang geduscht" –, ich werde nicht widersprechen.

Bei meiner Freundin ist das anders, sie duscht gern und ausgiebig. Meistens ist sie es auch, die das Duschbad besorgt, das Shampoo sowieso. Ist immer reichlich vorhanden bei uns, manchmal weiß ich gar nicht, wo ich noch hintreten soll in der Duschkabine. Auf dem gefliesten Boden dieser Nasszelle entdeckte ich vor einiger Zeit das Duschgel Muskel Wohl von Kneipp. Ich öffnete die kopfstehende Tube und war augenblicklich vom Duft der Wacholderbeere gefangen. Was mir da in die Nase stieg, war eine Mischung aus der Kinderzahnpasta Blendi-Gel und Gin and Tonic. Oder besser: Es erinnerte mich an diese beiden Dinge, denn wann immer eingeprägte Vergangenheit ins Spiel kommt, wird es brutal subjektiv (eine Kollegin wird später sagen, das Duschbad erinnere sie an Pferdesalbe).