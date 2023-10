"Mit dem Alarm setzt bei mir so ein Kribbeln ein. Ich weiß dann: Jetzt werde ich gebraucht. Also lasse ich alles stehen und liegen, laufe zu meinem Fahrrad, das immer vor der Wohnung bereitsteht, und radle die 500 Meter runter zu unserer Wache am Wiesendamm. Dort, in meinem Spind, stehen meine Einsatzkleidung, der Helm und die Feuerwehrstiefel bereit.

Ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr Winterhude. Wir sind werktags von 17 Uhr bis morgens um sieben und am Wochenende rund um die Uhr in Alarmbereitschaft. Wenn es in den Hochhäusern an der Hamburger Straße brennt, sind wir mit ausgefahrener Drehleiter am Start, wir räumen umgestürzte Bäume am Bahnhof Barmbek von den Gleisen und rücken mit einem Rettungsboot aus, wenn ein lebloser Körper auf dem Goldbekkanal treibt.