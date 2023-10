Sie hat keinen Stil, und Geschmack hat sie auch nicht. Spielt jedenfalls alles keine Rolle, sagt sie. Und "guter Geschmack" nervt sie besonders: "Jedes Ikea-Katalog-Cover steckt seit zehn Jahren voll von gutem Geschmack. Mir ist das zu schüchtern, zu comfy." Dorothée Meilichzon, eine 41-jährige Pariserin, eher lässig als elegant gekleidet, schlichte Sneaker, schlichte Bluse, ist eine der interessantesten Hotel-Designerinnen der letzten Jahre. Natürlich hat sie einen Stil – und reichlich Geschmack außerdem. Nur versucht sie sich davon bei der Arbeit nicht lenken zu lassen. Und daraus lässt sich womöglich etwas lernen über gutes Hoteldesign, ob geschmackvoll oder nicht.

Wir treffen uns im südfranzösischen Seebad Biarritz. Nachsaison, Surfer in der Bucht, ein Schauer nach dem anderen stürzt aus dem Himmel. Hoch über der Steilküste steht eines von Meilichzons jüngsten Projekten, das Hotel Regina, ein Belle-Époque-Bau von 1906. Sie hat ihn gerade komplett neu eingerichtet, Möbel, Stoffe, Farben, Kacheln, alles nach ihren Entwürfen, auch der Teppich in den Fluren. Dunkelrot, mit markantem Wellenmuster in Weiß und Schwarz. "Aber der Teppich", sagt sie mit einer zart abschätzigen Note, "der Teppich gefällt mir eigentlich gar nicht." Wie, schon jetzt nicht mehr? "Wir brauchten damals etwas Rotes, und wir brauchten etwas mit Schwingung. Ich mag den Teppich nicht, aber ich mag den Effekt, den er macht." Und darauf kommt es ihr an.

Nur mit dieser Freiheit vom eigenen Geschmack kann sie sich höher hinaufschwingen, hin zum "joyeux bordel", dem fröhlichen Durcheinander, wie sie es ironisch, aber nur halb ironisch nennt. Und der Ausdruck stimmt auch nur halb, denn Meilichzon bringt das Durcheinander am Ende doch immer wieder in eine fantastische Balance. Was da allein im großen Lichthof des Regina zusammensteht! Vier Meter hohe Säulen aus gebundenem Stroh, Sessel und Sofas in Grün, Blau, Hell- und Dunkelrot, mal kleinteilig gemustert, mal breit gestreift, dazwischen Tische in dunklem Holz oder weißem Lack, dazu ein U-förmiger Barbereich, der an die Kommandobrücke eines Ausflugsdampfers erinnert. Das alles könnte ein babylonisches Chaos ergeben, ist aber ein großartiges Get-together. Meilichzon sagt: "Es ist wie manchmal mit Kleidung. Man denkt, dieses Hemd und diese Hose lassen sich unmöglich kombinieren. Und plötzlich passen sie perfekt zusammen. So gehe ich an Räume heran."

Um zu wissen, was sie am besten hineinträgt in die Räume, versenkt sie sich in die Vergangenheit jedes Gebäudes, in die Region, greift auch mal gezielt weiter aus und sammelt so die Elemente fürs große innenarchitektonische Mosaik. Anspielungen an den baskischen Jugendstil, auch etwas Art déco, Referenzen an den Atlantik und die Fischerei, an Japan und an Eileen Gray: Das alles adaptiert sie in Biarritz mit einigem Wumms und kühner Jonglage in die heutige Zeit hinein.

Aber der Gast – fragt man sie – soll das hoffentlich nicht alles nachvollziehen können? Nein, nein, der Gast müsse nichts davon wissen, aber sie brauche die Vorrecherche für die "Story", die sie um jedes Projekt spinnt. Als sie auf Menorca aus einem Anwesen das Hotel Menorca Experimental machte, stellte sie sich sogar einen Künstler wie Joan Miró oder Salvador Dalí vor, dem der Landsitz zuvor gehört haben mochte. So hatte sie die "Seele" des Hauses klarer vor Augen, und ohne die wäre sie nicht vorwärtsgekommen.

Angefangen hat sie nüchterner: als Produktdesignerin. Da ging es um die Funktionalität von Dingen, nicht um Schönheit. Dann gründeten Freunde in Paris das Gastgewerbe-Unternehmen Experimental Group, und sie begann, sich um das Design von deren Bars, Restaurants und Hotels zu kümmern. Alles Orte, an denen sich Menschen treffen und wohlfühlen sollen. Das Wohlfühlen ist, wenn man so will, eine der wichtigsten "Funktionen" eines Hotels. Und in diesem etwas luftigeren Sinne verhält sich Meilichzon noch immer wie eine Produktdesignerin: Die Schönheit eines Sofas, einer Tapete nur an und für sich interessiert sie nicht. Sie feilt am Gesamtpaket, am Gast-Erlebnis. "Es geht um die Atmosphäre", sagt sie, "der Rest ist Dekor."

Was man sofort spürt: Da hat jemand mit Spieltrieb gearbeitet, aber auch mit dem Selbstbewusstsein, dass es hinhaut mit dem joyeux bordel. Eher maximalistisch gestimmt als minimalistisch. Meilichzon macht keine Innenarchitektur für Hotels, in denen man sich perfekt herunterdimmen kann. Man wird eher neu aufgeladen, weil da zwischen all den Dingen, die sie auffährt, so eine gut gelaunte Grundspannung zu herrschen scheint.