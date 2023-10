Manchmal gelingt auch in deutschen Schulen ein kleines Wunder: Da ist der Unterricht auf der Höhe der Zeit, die Lehrer verlangen, was die Schüler interessiert, keiner stellt die Frage, wofür man das eigentlich braucht – das Lernen, es passiert einfach.

Ein solches Lernwunder findet man im jüngsten Bericht des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB), das gerade seinen Report zum Leistungsstand der Neuntklässler veröffentlicht hat. Während das Können der Schülerinnen und Schüler in Deutsch auf einem historischen Tiefstand liegt, schießen die Fähigkeiten in Englisch in ungeahnte Höhen. Das Kompetenzniveau in dem Fach, heißt es dort, habe sich "sehr positiv entwickelt". Wann hat man zuletzt so eine Aussage in einem deutschen Bildungsbericht gelesen?