Es war das Jahr 1997, in dem beschlossen wurde, dass Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland strafbar ist (es war übrigens unter anderem Friedrich Merz, der dagegenstimmte). Damals war die Anwältin Christina Clemm, um deren neues Buch Gegen Frauenhass (Hanser Berlin Verlag, 256 S., 22,– €) es in diesem Text gehen soll, 30 Jahre alt und hatte gerade als Straf- und Familienrechtlerin begonnen, in einer Kanzlei in Berlin-Kreuzberg zu arbeiten, die ausschließlich aus Anwältinnen bestand; damals, so berichtete sie etwa 26 Jahre später in ihrer Kanzlei am Kottbusser Damm, in einem großen Altbauzimmer sitzend, kam es vor, dass ein Vorsitzender Richter Anträge, die Clemm stellte, im Gerichtssaal mit "Die Kleine traut sich ja was" kommentierte.