Eine Woche bevor sein Arbeitsplatz in die Luft gesprengt wird, steht Thiago da Silva vor einer archaisch anmutenden Anlage aus Blech, Seilen und Hebeln. Sein Job besteht darin, ein Rad vor und zurück zu bewegen. Dann überträgt sich seine Kraft über ein Kurbelwerk auf ein Stahlseil, an dem ein Plastikschlauch hängt, etwa vom Durchmesser eines Putzeimers. Der ragt bis auf den Grund des Rio Madeira hinab, eines der großen Ströme im Amazonasgebiet. Macht da Silva es richtig, wühlt der Schlauch unten Flussschlamm auf.

Da Silva ist nicht der echte Name des 27-jährigen Brasilianers. Er bittet, ihn in diesem Text zu ändern, weil seine Arbeit nicht gerade gesetzeskonform ist: Er steht an diesem Tag im zerschlissenen T-Shirt auf einem Goldwäscherschiff, einer "Draga". So heißen die Boote, die vorne mit Schlauch und Dieselpumpe wässrigen Flussschlamm einsaugen, ihn an Bord über ein riesiges Goldsieb laufen lassen und die restliche Brühe ausspucken. Verboten sind solche Siebe wegen ihrer toxischen Bilanz: Wenn sie gut funktionieren sollen, muss dort vorher Quecksilber aufgebracht werden. Jenes hochgiftige Flüssigmetall, an dem Goldpartikel hervorragend kleben bleiben.