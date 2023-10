Im November 2021 bekam die Autorin Isabel Abedi eine Instagram-Nachricht, die sie zuerst erschreckte und dann viel Arbeit nach sich zog. Eine afrodeutsche Mutter hatte ihr geschrieben und eindringlich geschildert, dass der erste Band ihrer Lola-Buchreihe sie und ihre Tochter verletzt habe. In der Eröffnungsszene fällt das N-Wort.

Die Buch-Lola hat eine deutsche Mutter, einen brasilianischen Vater und wächst in Hamburg auf. Abedi, die selbst einen deutschen und einen iranischen Elternteil hat und mit einem Brasilianer verheiratet war, wollte eine diverse Geschichte für mehr Miteinander erzählen. Der erste der neun Lola-Bände erschien 2004. Damals wählte Abedi den Satz "Neger gehören in den Urwald", den jemand an die Hauswand von Lolas Familie schmiert, um Hetze darzustellen und zu verurteilen. Nun wurde ihr gespiegelt, dass er auch die Leserinnen und Leser verletzen kann. Was antirassistisch gedacht war, wurde rassistisch gelesen. "Diese Mutter schrieb nicht anklagend, und doch war meine innere Reaktion ein Gemisch aus Scham, Angst und Abwehr. Ich nahm trotzdem sofort Kontakt auf, wir begannen zu reden, und das hat mein Denken und Schreiben verändert", erzählt Abedi.