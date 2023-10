Im Streit um die Köhlbrandbrücke steht Aussage gegen Aussage. Die Frage ist: Wem kann man glauben?

Seit mindestens zehn Jahren befinde sich die stählerne Hängebrücke infolge ständiger Überbeanspruchung durch schwere Lastfahrzeuge in verheerendem Zustand – so stellen es die Wirtschaftsbehörde und die ihr untergeordnete Hamburg Port Authority (HPA) dar. Die bei der HPA angestellten Ingenieure bewerteten die Brücke Jahr für Jahr mit der Note 3,3, was in der Sprache der Norm für Bauwerksprüfungen "nicht ausreichend" bedeutet, schlechter geht es kaum.