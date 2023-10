Da ist etwa die Familie in München: zwei Kinder, ein Elternteil ist berufstätig und verdient 4000 Euro brutto im Monat. Weil das Wohnen in München teuer ist, hat diese Familie Anspruch auf Wohngeld und auf den sogenannten Kinderzuschlag, eine zusätzliche Sozialleistung neben dem Kindergeld. Würde sich diese Familie besserstellen, wenn der Vater oder die Mutter mehr arbeiten und dadurch brutto 1000 Euro zusätzlich verdienen würde? Nein. Unterm Strich – also nach Abzug von Steuern, Sozialbeiträgen und durch den Wegfall von staatlichen Leistungen – hätte die Familie netto 22 Euro weniger zur Verfügung. Mehr zu arbeiten würde die Familie also Geld kosten.