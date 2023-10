Auch Caspar David Friedrich hätte wahrscheinlich die beiden Frauen freigesprochen, die in diesem Frühjahr seinen Wanderer über dem Nebelmeer wachrütteln wollten. Gertrudis C. und Eika J. hatten eine Fotografie von brennenden Wäldern mitgebracht, die sie in der Hamburger Kunsthalle auf die Glasscheibe vor dem Wanderer kleben wollten, um zu zeigen, dass es kein Nebelmeer mehr ist, auf das heutige Wanderer blicken, sondern ein Flammenmeer. Am Ende hinderte die Frauen jedoch ein Wachmann daran, sie legten die Fotografie dann auf den Boden und streuten Asche von verbrannten Bäumen aus Friedrichs geliebten sächsischen Wäldern darüber. Die zuständige Richterin am Hamburger Amtsgericht wertete das ganz romantisch nicht als versuchte Sachbeschädigung, sondern als gelungene Bildinterpretation – und sprach die beiden deshalb frei.