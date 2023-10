Donaueschingen – kennste, kennste? Kaum ein Bericht über das weltweit größte Festival für Neue Musik kommt ohne die ewig gleichen Sticheleien aus: das überalterte Publikum, hihi; die schrillen Kakofonien, haha; die Ratlosigkeit der versammelten Avantgarde, hoho. Umso bemerkenswerter ist die Euphorie, die Lydia Rilling – die erste künstlerische Leiterin in der 102-jährigen Festivalgeschichte – im Vorfeld der diesjährigen Musiktage zu wecken vermochte. Viele ebenso unbekannte wie unverbrauchte Komponisten und Komponistinnen hatte sie ausgewählt, mit einer Altersspanne von 25 bis 91 und einem Frauenanteil von 70 Prozent, ohne jeden Quotenzwang. Das hörte sich nicht nach einem Schenkelklopfer, sondern nach einem unideologischen Neuanfang an. Grund genug, einen frischen Blick auf die Festspiele zu wagen.

Rillings augenfälligste Innovation ist die Einführung eines Mottos. "colLABORation" hat sie ihr erstes Festival getauft. In den insgesamt 23 Uraufführungen sollten demnach "eigene Formen der künstlerischen Zusammenarbeit" hörbar werden. Konkret bedeutet das: Viele Ensembles und Kollektive waren dieses Jahr dabei, auf den Bühnen wurde häufig miteinander improvisiert. Was musikalisch funktioniert, bedürfte eigentlich keines Überbaus: Bei der eröffnenden Podiumsdiskussion quälten sich die Büchnerpreisträgerin Felicitas Hoppe und die Komponistin Iris ter Schiphorst sichtlich mit der Aufgabe, aus dem vagen Motto irgendeinen originellen Gedanken abzuleiten. Wenn dann noch das Programmheft mit John Cage das Älteste vom Neuen als Kronzeugen avantgardistischer Kollaboration aufruft, drängt sich der Verdacht auf, die Moderne sei vielleicht nicht zu Ende komponiert, aber ihre Konzepte seien längst zu Ende gedacht.

Glücklicherweise gilt in Donaueschingen wie im Fußball: Wichtig is’ auf’m Platz. Und was gespielt wird, klingt gut, beinahe verdächtig gut, wenn man misstönenden Fortschritt erwartet. So musizierte das New Yorker Ensemble Yarn/Wire mit den Jazz-Stars Tyshawn Sorey, Ingrid Laubrock und Peter Evans so sinnlich und tonal, dass im Publikum – Skandal! – rhythmisch mitgenickt wird. Nun war das Avantgarde-Diktat in Donaueschingen nie so strikt, wie es sein Ruf gerne behauptet; schon 1954 unterlief Rolf Liebermann mit seinem legendären Concerto for Jazzband and Symphony Orchestra erfolgreich alle neutönerischen Erwartungen. Doch die Definitionsgrenzen Neuer Musik wurden – auch aufgrund der Einladung weiterer jazzaffiner Ensembles wie Die Hochstapler – noch nie so konsequent verwischt wie in diesem Jahr.

Ein anderer Genremix ist dem polnischen Komponisten Wojtek Blecharz mit seiner Symphony No. 3 gelungen. Seine Konzertinstallation besteht aus 220 kleinen Lautsprechern, die von drei Performern unentwegt neu positioniert sowie an- und ausgeschaltet werden. Musikalisch ist an dieser Versuchsanordnung wenig Neues zu entdecken, als Konzeptkunst fasziniert sie jedoch: Das Publikum ist aufgefordert, sich während der zweieinhalbstündigen Spielzeit frei zu bewegen. Lange dauert es nicht, bis ein älterer Herr eine der Boxen umtritt, natürlich aus Versehen, woraufhin der umgestoßene Lautsprecher sogleich sirenenartig losheult. Die Kollaboration zwischen Musik und Publikum, hier verwirklicht sie sich formvollendet.

Natürlich gab es auch die gute alte Neue Musik zu hören, atonal und für überbesetzte Orchester komponiert. Höhepunkt des Eröffnungskonzerts war die Kooperation der amerikanischen Komponistin Carol Robinson mit der 91-jährigen Pionierin der elektronischen Musik, Éliane Radigue. Ihr gemeinsames Werk Occam Océan Cinquanta verlangt einem großen Klangkörper minimale Klangerzeugung ab; was entsteht, ist eine schwebende Tonfläche, deren Dramaturgie sich allein auf der Ebene dynamischer Veränderungen abspielt. Anders hingegen das Abschlusskonzert mit Steven Kazuo Takasugis Konzert für Klavier, Orchester und Elektronik: Hier wurde ein richtiger Rausschmeißer gespielt, der auf maximale Lärmentfaltung setzt. Widerwillig verteilte man vorher Ohrenstöpsel, nicht ohne die süffisante Bemerkung, mit dem Hörschutz beraube man sich einer authentischen Werkerfahrung.

Apropos authentisch: Takasugis fünfzigminütige Komposition löste zwar entrüstete Buhrufe aus – zu laut, zu wirr –, ansonsten aber zeigte sich das für seine Empörungsfreude berüchtigte Donaueschinger Publikum überraschend milde. Dreiklänge, die lange unter Affirmationsverdacht standen, lösen keine Proteste mehr aus, ein höflich-mitleidiges Klatschen bleibt die meiste Zeit das ärgste Kritikmittel. Vielleicht hat das mit dem Generationswechsel zu tun, der sich sacht in den Rängen ankündigt; zwischen den Glatzen und Silbermähnen sieht man viele junge Köpfe. Die Resonanz dieser Veränderungen – das aufgeweichte Avantgardeverständnis, der jugendliche Zuwachs – beim altgedienten Publikum ist durchaus positiv: Schließlich sei es wichtig, so der Tenor, dass frischer Wind in die alten Traditionen komme. Ein Erfolgsausweis für Lydia Rilling – und eine schöne neue Pointe für Donaueschingen.