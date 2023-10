Ich halte mir Hände, Ärmel, Schals vor das Gesicht. Ich reiße Fenster auf. Ich wechsele die Straßenseite, verlasse Geschäfte. Ich weiß nicht mehr, wann ich das Problem das erste Mal in der Nase hatte, aber ich rieche es in Brügge. Im Flieger aus London. Im Bus in Berlin. An Männern, an Frauen. Es ist nicht komplett ekelhaft. Kein leerer, flacher Geruch, wie der von Weichspüler oder etwas Körperumstülpendes wie eine faulende Wunde. Aber es hat eine anstrengende kompositorische Dichte. So runtergekocht wie eine Demi-glace.