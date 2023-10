DIE ZEIT: Frau Daston, wozu brauchen wir überhaupt Regeln?

Lorraine Daston: Stellen Sie sich eine Welt ohne Regeln vor. In einer Welt, in der wir so eng zusammenleben, wie wir es tun, herrschte ohne eine Art von Koordinierung ständiges Chaos. Aus diesem Grund gibt es keine menschliche Kultur ohne Regeln. Man könnte sogar sagen: Die Definition von Kultur lautet "Regeln". Man könnte sogar noch weiter gehen: Die Tatsache, dass wir Regeln brauchen, ist fast selbst eine Universalregel. Der Inhalt der Regeln kann allerdings sehr unterschiedlich sein. Das verrät sowohl die Ethnografie als auch die Geschichte.