Noch fließt die Kirchensteuer in gewohnt hohen Bahnen. 2022 waren es 12,9 Milliarden Euro (6,8 katholische Kirche, 6,1 Milliarden evangelische Kirche). Die weithin getauften geburtenstarken Nachkriegsjahrgänge, die noch arbeiten und Steuern zahlen, tragen dazu entscheidend bei. Die Kirchen können so noch viele Mitarbeiter beschäftigen. Und sie betreiben unzählige Einrichtungen auf der Ebene der Kirchengemeinden, aber auch im Bildungs- und Pflegebereich, die wiederum aus anderen staatlichen Mitteln refinanziert werden – aber eben nur zum Teil. In manchen Regionen Deutschlands finden wir daher regelrechte Monopolstrukturen, was die kirchliche Trägerschaft von Kindertagesstätten und Krankenhäusern angeht. Das macht sie zu einem zentralen und verlässlichen Partner für die Bundesländer und die Kommunen. Etwa, wenn es um Kindertagesstätten, Schulen, Einrichtungen der Jugendhilfe, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen geht. Dieses weltkirchlich einzigartige Finanzierungssystem, das ansonsten nur noch in den deutschsprachigen Kantonen der Schweiz zu finden ist, steht dennoch innerkirchlich wie gesellschaftlich unter Druck.