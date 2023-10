Ein Wald brennt, was keine Besonderheit mehr ist: Ständig warnen Katastrophen-Apps vor Hitze, an einigen Tagen kann man von verunreinigtem Leitungswasser sterben, im Frankfurter Bankenviertel haben Menschen Zelte und Schlafsäcke in den Großraumbüros ausgebreitet. Nachts ist nur noch in den Häusern der Reichen Licht, Harriet kann gerade so Wasser lauwarm erhitzen, dann ist ihr Strom verbraucht. Für den Plot des Thrillers Memoria ist das alles relativ egal, es ist lediglich ein Verweis auf eine nahe Zukunft, und diese vom Klimawandel zerfressene, abgestumpfte Gesellschaft ist wohl die plausibelste, die einem einfällt – so auch der Autorin Zoë Beck.

Es beginnt allerdings sehr gegenwärtig: Die Bahn von Frankfurt nach Gießen bleibt stehen, eine technische Störung. In dem Zug sitzt Harriet, die einmal eine begnadete Pianistin war, bevor sie an der Hand operiert wurde. Heute stimmt sie Klaviere und arbeitet bei einer Sicherheitsfirma, alles recht unaufgeregt, wäre da nicht dieser Waldbrand, dessentwegen sie aus der Bahn aussteigt und sich wenig später in einem Auto wiederfindet, das sie selbst fährt. Weil ihr Portemonnaie im Feuer verbrennt, bekommt sie ihre Dokumente neu ausgestellt, auch einen Führerschein. Nur: Sie kann sich nicht erinnern, jemals Fahrstunden genommen, eine Prüfung abgelegt zu haben, und jetzt hat sie diese kleine Plastikkarte in der Hand. Auf den Führerschein folgen Albträume, Mordversuche, immer wieder Ungereimtheiten, die Harriet sich nicht erklären kann. Kann sie sich auf ihr Gedächtnis nicht mehr verlassen?

Zoë Becks letzter Thriller Paradise City überspitzte die Angst vor postpandemischer Überwachung und gewann dafür diverse Krimi-Preise. Diesmal spielt Beck mit einer anderen Angst, die Menschen umtreibt: jener vor dem Vergessen, vor den Tücken der Erinnerung. Die Zahl der an Demenz Erkrankten in Europa soll sich bis 2050 verdoppeln. Es wird seit Jahrzehnten zur Verdrängung von Traumata geforscht, aber auch zu ihrem Gegenteil: In psychologischen Experimenten der Neunziger wurden Versuchspersonen drei wahre Geschichten über ihre Kindheit erzählt und eine ausgedachte – dass sie als Kind in einem Einkaufszentrum verloren gegangen seien. Schon nach wenigen Sitzungen gaben die Personen an, sich an die Einkaufszentrum-Episode zu erinnern. Richtig verstanden hat man das menschliche Gedächtnis noch nicht, daher funktioniert der Spannungsaufbau bei Beck so gut. Wird Harriet dement wie ihr Vater? Hat sie die blutigen Szenen aus ihren Träumen tatsächlich erlebt? Stammt die Narbe an ihrem Oberschenkel von einem Suizidversuch, oder ist sie an einem Stück Draht hängen geblieben?

Beck schreibt mit Tempo, zwischendurch obligatorische Krimi-Sätze wie "Schon oft hat sie in den letzten Wochen daran gedacht, die Führerscheinchipkarte einfach aus dem Fenster zu werfen" oder "Es ist ganz einfach. Sie muss sich nur umdrehen und gehen. Ihre Sachen einsammeln, zurück zum Bahnhof, zurück nach Frankfurt, als sei nichts geschehen". Aber natürlich wirft Harriet die Karte nicht aus dem Fenster, sie dreht nicht um, sondern steigt allein, wie alle Krimi-Protagonistinnen, runter in den dunklen Keller, und genau das will man ja auch lesen.



