Die Mediterranean Shipping Company (MSC) ist ihrem Ziel einen Schritt näher gekommen, beim Hamburger Hafenkonzern HHLA einzusteigen – diesen Montag genehmigte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht das Angebot der Großreederei. Die Aktionäre der HHLA können dem Deal bis 20. November zustimmen – die MSC wählte die kürzestmögliche Frist dafür. Es scheint ihr eilig zu sein. Danach muss die Bürgerschaft zustimmen.

Die Angebotsunterlage umfasst 105 Seiten, doch wer sich mehr Klarheit erhofft hatte, was der größte Hafendeal der letzten Jahre umfasst, wird enttäuscht. Zu lesen ist viel Bekanntes: Künftig soll die HHLA als Gemeinschaftsfirma geführt werden, an der die Stadt Hamburg 50,1 Prozent hält und MSC 49,9 Prozent. MSC will pro Aktie üppige 16,75 Euro zahlen. Auch enthält das Papier Passagen, die wohl die Hafenarbeiter beruhigen sollen. So versichert die Reederei, dass sie nicht vorhabe, die Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträge anzutasten.