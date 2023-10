Dieser Artikel ist Teil von ZEIT am Wochenende, Ausgabe 43/2023.

Vom Land her weht das Krähen eines Hahns herüber, vom Ozean rauscht das Brechen der Wellen am Außenriff. Victor Bonito steht im brusthohen Wasser, formt Kugeln aus Beton und legt sie auf das Surfbrett, das neben ihm dümpelt. Er macht das so seit fast 20 Jahren. Riff-Retten ist Handarbeit.

Bonito ist Meeresbiologe, ergrauter Zopfträger, Exil-Amerikaner und Gründer der kleinen Naturschutzorganisation Reef Explorer Fiji. Seit er hier lebt, kämpft er für den Schutz dieses schmalen Küstenstreifens im Süden der Hauptinsel Viti Levu. Man kann sich leichtere Lebensaufgaben aussuchen, aber vielleicht geht genau das bei Lebensaufgaben nicht – man wird von ihnen ausgesucht.

Das Riff, sein persönliches Freilandlabor, kann er von seiner Haustür aus sehen. Bonito hat eine Einheimische geheiratet, er gehört jetzt mit zum Dorf Votua, und zum Dorf gehört das flache Korallenriff. Es umgibt die Küste der Insel wie ein dünner Schutzmantel, es nimmt den Stürmen die Wucht und bricht die Hochseewellen. Seit zwei Jahrzehnten pflegt Bonito das Riff, und wenn alles gut geht, kann er es noch lange wachsen sehen.

Aber es geht nicht gut, nicht mehr.

Der Ozean hat bisher 90 Prozent der menschengemachten Erwärmung aufgenommen und damit wie eine gigantische Klimaanlage für die Erde gewirkt. Im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten ist er bereits um 0,6 Grad wärmer. Nun scheint seine Kapazität erschöpft, befürchten manche Experten. In diesem Jahr haben die Temperaturen der Meere weltweit Rekorde gebrochen. Die Oberflächentemperatur liegt weit über dem Durchschnitt der vergangenen Jahrzehnte, so weit, dass selbst Experten Probleme haben, den drastischen Anstieg zu erklären. Die Folgen sind jedenfalls dramatisch: Wirbelstürme, wie kürzlich über dem Mittelmeer, in deren Folge sich Wassermassen über Libyen ergossen und Tausende Menschen starben. Algenblüten, wie vor der Küste Thailands, wo sie ein vergiftetes Meer ohne Sauerstoff hinterließen. Oder Hitzewellen, wie vor der Küste Floridas, wo im August die Wassertemperatur auf über 38 Grad Celsius kletterte.

Fidschi liegt auf der Südhalbkugel der Erde, dort ist gerade Frühling. Die schlimmste Hitze ist noch gar nicht da. "Jetzt ist es kalt, das Wasser hat gerade mal 26, 27 Grad, aber im Dezember messen wir 38, 39, manchmal 40 Grad", sagt Bonito, "Badewannentemperatur." Er hat Angst davor. Denn in diesem Jahr wird El Niño die Region treffen.

Bei diesem Wetterphänomen, das sich alle drei bis sieben Jahre wiederholt, schwächen sich die Passatwinde über dem tropischen Pazifik ab, sodass wärmeres Wasser über den äquatorialen Pazifik nach Osten vordringen kann. "Das kommt erst noch", sagt Bonito. Jetzt steht das Riff in voller Pracht, eine Landschaft aus Korallen, die als mächtige Felsen wachsen und wie Gehirne, Geweihe und Schirme aussehen, umspielt von blitzblauen Fischschwärmen. Torpedoartige Barracudas patrouillieren durch die Gegend, Papageifische grasen die Algen ab, und Clownfische verteidigen ihre Seeanemone gegenüber jedem, der ihr zu nahe kommt.

Korallen sind Nesseltiere, die ihre Tentakel ins Wasser strecken und Partnerschaften mit Mikroalgen eingehen, Zooxanthellen genannt. Es ist eine Symbiose, die auf einem Tauschgeschäft beruht: Die Zooxanthellen bekommen Schutz, dafür ernähren sie die Korallen mit den Stoffen, die sie durch Fotosynthese herstellen. Korallen sind robust. Doch wird es zu heiß, schmeißen sie ihre Mitbewohner raus. Sie verlieren ihre Farbe, bleichen aus. Die Korallen sind dann nur noch einen Schritt vom Tod entfernt.

Es gab schon einige große Korallenbleichen, die erste Anfang des neues Jahrtausends, danach viele weitere. Sie werden häufiger und heftiger, mittlerweile treten sie fast schon jährlich auf. Man muss kein Meeresbiologe sein, um zu erkennen, dass hier etwas nicht stimmt.