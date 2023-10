Eine gute Nachricht vorweg: Karin Kneissls Ponys sind mithilfe der russischen Armee sicher in Russland gelandet. Die ehemalige österreichische Außenministerin, laut eigenen Worten ein "politischer Flüchtling", ist nach einigen Jahren in Frankreich und dem Libanon nach St. Petersburg gezogen. Es ist eine Art weltanschauliches Homecoming: Die FPÖ-Politikerin wurde im Jahr 2018 international bekannt, weil sie Wladimir Putin zu ihrer Hochzeit einlud, mit ihm Walzer tanzte und am Ende vor ihm einen Knicks machte.

Der zahlte sich aus. Nach dem Ende ihrer Amtszeit saß Kneissl im Aufsichtsrat des staatlichen russischen Ölkonzerns Rosneft und wurde Kolumnistin beim russischen Propagandasender RT. In St. Petersburg leitet sie nun den kremltreuen Thinktank Gorki.

Die Geschichte von Karin Kneissl ist, für sich genommen, eine politische Absurdität: Eine einst wichtige Politikerin eines Kleinstaates lässt sich einwickeln und kann oder will sich nicht mehr befreien. Und doch steht sie für mehr: So wie Kneissl gibt man sich auch in Wien gern naiv im Umgang mit Moskau, hat keine Berührungsängste und verfolgt die eigenen Interessen. Solange die Welt noch halbwegs im Normalbetrieb lief, hat das niemanden sonderlich gestört.

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine aber muss sich Österreich immer öfter Vorwürfe gefallen lassen. Rumänische EU-Parlamentarier verlangen eine Untersuchung, ob das Land die EU-Sanktionen gegen Russland wirklich mittrage. Im Ranking "Putins nützliche Idioten" der Zeitschrift Economist liegt Österreich auf Platz zwei (hinter Ungarn), und das Online-Magazin Politico konstatiert: "Überlässt man Österreich sich selbst, kommen dessen schlimmste Instinkte zum Vorschein." Der Vertreter der EU-Kommission in Wien kritisierte kürzlich, dass Österreich allein im laufenden Jahr schon 2,2 Milliarden Euro für Gas an den Kreml überwiesen hat. "Blutgeld" nannte er das, was ihm eine Einladung ins österreichische Außenministerium bescherte.

Die Abhängigkeit vom russischen Gas hat eine lange Tradition in Österreich. Und sie war stets politisch gewollt. Im Jahr 1968 schloss das Land als erster westlicher Staat ein Gasabkommen mit der damaligen Sowjetunion – ein Abkommen, das bis heute bestens funktioniert. 80 Prozent seines Gases bezog Österreich bis Februar 2022 aus Russland, jetzt, nach 19 Monaten Krieg, sind es immer noch 60 Prozent. Klar, als Kleinstaat ohne Zugang zum Meer und ohne eigene Flüssiggasterminals ist es schwer, sich in kurzer Zeit vom wichtigsten Versorger zu lösen. Unmöglich ist es nicht. Der Nachbar Tschechien, ebenfalls Binnenland, hat es geschafft.

Konzernergebnis der Raiffeisen Bank International (RBI) in Mrd. € © ZEIT-Grafik

Doch die enge österreichisch-russische Beziehung basiert nicht auf Gas allein, die Verbindungen durchdringen alle Bereiche und politischen Lager.

Da ist die Raiffeisenbank, die als eine der letzten westlichen Banken immer noch in Russland tätig ist und dort im zweiten Quartal 2023 einen Gewinn von 685 Millionen Euro eingefahren hat – das ist mehr als ein Drittel des gesamten Gewinns des Unternehmens. Die russische Raiffeisen-Tochter soll zwar abgestoßen werden, aber das wird immer wieder verschoben. "Bis Dezember", heißt es nun offiziell. Da ist der teilstaatliche österreichische Energiekonzern OMV, der aus der Sowjetischen Mineralölverwaltung hervorging und mit der russischen Gazprom im Jahr 2018, als der Krieg im Osten der Ukraine bereits seit vier Jahren verdeckt von Russland geführt wurde, Lieferverträge bis 2040 abgeschlossen hat – im Beisein von Putin und dem damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Da sind russische Spione, die in Wien so gemütlich leben können, dass ein führender Geheimdienstler die Hauptstadt in der Financial Times als "Flugzeugträger" russischer Agenten bezeichnete. Da ist die Angst des bulgarischen Investigativjournalisten Christo Grozev, der die Täter hinter dem Giftanschlag auf den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny recherchiert hatte und in Wien lebte – bis er die Stadt verlassen musste, weil er sich nicht mehr sicher fühlte. Da ist die rechtspopulistische FPÖ, die mit der russischen Regierungspartei 2016 einen Freundschaftsvertrag abgeschlossen hat. Und da sind frühere österreichische Bundeskanzler wie der konservative Wolfgang Schüssel und der Sozialdemokrat Christian Kern, die beide Aufsichtsratsposten in russischen Unternehmen annahmen, der eine beim staatlichen Ölkonzern Lukoil, der andere bei der Staatsbahn. Immerhin: Beide legten ihr Mandat nach Kriegsbeginn im vergangenen Jahr nieder. Und da ist der österreichische ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer, der im April 2022 nach Russland reiste und dort Putin traf – bislang als einziger westlicher Regierungschef.

Österreichs Gasbezüge kurz nach Kriegsbeginn Quellen: Österreichische Energieagentur (Stand April 2022); RBI © ZEIT-Grafik

Österreich agiert international nach dem Motto "Alles kann, nichts muss". Die Legitimation für diesen geschmeidigen Kurs bietet die "immer währende Neutralität", Österreichs Staatsdoktrin, die in der Verfassung verankert ist, in der Bevölkerung enorme Zustimmung findet und in der Politik wie eine Art göttliches Gebot gilt: Sie rechtfertigt alles, Zweifel werden nicht geduldet, Widerspruch schon gar nicht. Die Neutralität sicherte dem Land 1955 nach dem Zweiten Weltkrieg die Unabhängigkeit und in der Zeit des Kalten Krieges internationalen Einfluss. Doch heute ist die Unabhängigkeit nicht mehr bedroht, der Kalte Krieg ist längst vorbei und Österreich Teil der EU. Nur die Neutralität bleibt unangetastet, weil der Mythos gehegt und gepflegt wird – und hervorgeholt wird, wenn es politisch opportun erscheint.