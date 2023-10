Der Nahostkonflikt und seine Folgen bringen auch in Hamburg Menschen gegeneinander auf. Darauf muss die Stadt reagieren. Sie muss Juden vor Bedrohungen und Gewalt schützen und ihnen die gleiche selbstverständliche Sicherheit verschaffen, wie die meisten Bürger sie genießen. Das ist eine Herausforderung – die wohl nur so gut bewältigt werden kann, wie es in einer Gesellschaft mit verbreiteten antisemitischen Einstellungen möglich ist.

Eine zweite Herausforderung ist es, in einer multikulturellen Stadtgesellschaft das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Überzeugungen und Religionen gemäß den Grundsätzen eines demokratischen Rechtsstaats zu ermöglichen. Bei dieser Aufgabe hat der Hamburger Senat versagt.