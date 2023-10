Es darf nicht erlaubt sein, den Tod anderer Menschen zu fordern. Von Anna Sauerbrey



Es ist nicht leicht in Deutschland, eine Demonstration zu verbieten – und das ist gut so. Die Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut. Die Öffentlichkeit, jeder Einzelne und nicht zuletzt die Polizei müssen um ihrer willen sehr viel ertragen, so haben es Gerichte immer wieder entschieden. Das fängt an mit Verkehrsstörungen. Und es gipfelte zuletzt darin, dass aufgeklärte Bürger, die sich stets an alle Corona-Regeln gehalten und damit auch andere geschützt haben, inmitten der Pandemie Versammlungen hinnehmen mussten, bei denen von den Bühnen herab geschwurbelt wurde. Die Versammlungsfreiheit schützt auch Unsinn, Unpopuläres und extreme Meinungen.