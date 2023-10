Am Anfang dachte ich, die Mäuse seien wieder da. Als ich die Eingangstür zu unserem Altbau in Altona-Altstadt aufschloss, lief etwas durch den Hausflur, von der Nische, wo wir und unsere Nachbarn die Kinderwagen abstellen, Richtung Mülltonnenkeller. Bisschen groß für eine Maus, dachte ich noch. Aber was soll es sonst gewesen sein, eine Ratte? Wir haben doch keine Ratten im Haus.

Einen Tag später rief mich unsere Nachbarin aus dem dritten Stock an, sie klang sehr aufgeregt und sehr angeekelt. In das zusammengeklappte Verdeck ihres Kinderwagens war ein faustgroßes Loch hineingefressen. "Da lagen wahrscheinlich Kekskrümel drin", sagte die Nachbarin: "Das war eine Ratte."