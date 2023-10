Edmond Réveil ist ein kleiner Mann, dem das Alter dunkelgraue Schatten um die Augen gelegt hat. Mit 98 Jahren wohnt er noch immer allein in seinem Haus in der Corrèze in Zentralfrankreich. Hier in dem Örtchen Meymac könnte er seine letzten Jahre damit verbringen, sein Leben ausklingen zu lassen. Er könnte weiter seine Bücher lesen, historische Wälzer, die er nach wie vor in drei Tagen schafft. Er könnte weiter zu den Sitzungen seines Veteranenvereins gehen, wo er als letzter Überlebender mit besonderem Respekt behandelt würde. Er könnte sich, wie früher so oft, in Klassenzimmer setzen und den Schulkindern erzählen, dass es im Krieg nicht einfach die Guten und die Bösen gibt, sondern dass die Guten manchmal etwas sehr Böses tun. Wenn er in den Schulen sprach, ließ er offen, was genau er damit meinte. Der Satz erzählte nicht die ganze Geschichte.