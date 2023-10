Dieser Artikel ist Teil von ZEIT am Wochenende, Ausgabe 43/2023.

Der Angriff der Hamas war erst zwei Tage her, da betrat der deutsch-israelische Comedian Shahak Shapira eine Bühne und machte Witze über das, was geschehen war – über Araber auf Paraglidern und über Leute, die Baklava verteilen, um den Tod von Menschen zu feiern. Eine Woche später wiederholte er das Ganze auf Englisch, diesmal hatten Israelis und Palästinenser freien Eintritt. Beide Auftritte fanden im Kara Kas statt, einem kleinen, dunklen Comedy-Club in Berlin-Schöneberg, der von dem Palästinenser Issa Khatib betrieben wird. Dort treffen wir den Comedian und den Clubbesitzer, um zu besprechen: Darf man über Terror lachen? Sollte man vielleicht sogar?