DIE ZEIT: Frau Nonnemacher, bundesweit gibt es zu wenige Ärzte auf dem Land, Brandenburg ist besonders betroffen. Was tun Sie dagegen?

Ursula Nonnemacher: Bei uns besteht noch keine Unterversorgung, das möchte ich gleich zu Beginn sagen. Aber ja, wir haben ein Problem. Es gibt 316 offene Hausarzt-Sitze im Land. In den nächsten Jahren könnten es mehr werden, bei gleichzeitig steigendem Bedarf der Patienten. Die Verteilung stimmt nicht. In wohlhabenden, dicht besiedelten Gegenden ist die Versorgungslage gut – anders als in dünn besiedelten, ländlichen und wirtschaftlich schwächeren Regionen. Um das zu ändern, brauchen wir ein ganzes Maßnahmen-Bündel.