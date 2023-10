DIE ZEIT: Herr Ziblatt, nach Wie Demokratien sterben haben Sie mit Steven Levitsky ein neues Buch geschrieben. Es heißt Tyranny of the Minority – "Die Tyrannei der Minderheit". Ihre These ist, dass es im politischen System der Vereinigten Staaten zu viele Regeln gibt, die Minderheiten bevorzugen, und deshalb die amerikanische Demokratie in Gefahr ist. Was sind das für Regeln?

Daniel Ziblatt: Amerika ist das einzige Land in der Welt, in dem man Präsident werden kann, ohne die Mehrheit der Stimmen auf sich zu vereinen. Man kann eine Wahl verlieren und trotzdem Präsident werden. Das liegt am Electoral College ...