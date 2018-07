Das Portal www.zeit.de sowie die über mobile Applikationen und in E-Paper bereitgestellten Inhalte dieser Portale (im Folgenden Portale & Dienste) werden betrieben bzw. zur Verfügung gestellt von der

ZEIT ONLINE GmbH

vertreten durch die Geschäftsführer Dr. Rainer Esser und Christian Röpke



Postanschrift: ZEIT ONLINE GmbH

Helmut-Schmidt-Haus

20095 Hamburg

Telefon: (040) 3280-0

Fax: (040) 3280-5003

E-Mail: kontakt(at)zeit.de

Die folgenden Nutzungs- und Geschäftsbedingungen sind die rechtliche Grundlage für die Nutzung der von der ZEIT ONLINE GmbH angebotenen Portale und Dienste.

Die Allgemeinen Nutzungsbedingungen von ZEIT ONLINE für die Nutzung der auf www.zeit.de vorgehaltenen Inhalte finden Sie hier. Auf die nachfolgenden Bereiche und Dienste finden zusätzlich und vorrangig die dort bezeichneten Bedingungen Anwendung:

Um die Datenschutzbestimmung für die Nutzung der Portale und Dienste von ZEIT ONLINE aufzurufen, klicken Sie bitte hier.

für die Nutzung der Portale und Dienste von ZEIT ONLINE aufzurufen, klicken Sie bitte hier. ZEIT ONLINE bietet Ihnen die digitale ZEIT, das ZEIT WISSEN Digital-Abo, das ZEIT Audio-Abo und weitere digitale Abonnements an. Diese Dienste sind registrierungs- und kostenpflichtig. Die aktuellen Preise und Details der digitalen Abonnements finden Sie hier. Die Nutzungsbedingungen der digitalen Abonnements finden Sie hier. Betreuung und Abrechnung der digitalen Abonnements erfolgen durch die DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH als leistender Unternehmer.



an. Diese Dienste sind registrierungs- und kostenpflichtig. Die aktuellen Preise und Details der digitalen Abonnements finden Sie hier. Die Nutzungsbedingungen der digitalen Abonnements finden Sie hier. Betreuung und Abrechnung der digitalen Abonnements erfolgen durch die DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH als leistender Unternehmer. Wenn Sie DIE ZEIT Printausgabe oder unsere Magazine wie ZEIT WISSEN und ZEIT CAMPUS abonnieren möchten, klicken Sie bitte hier.



oder unsere Magazine wie und abonnieren möchten, klicken Sie bitte hier. Die Nutzung der Kommentarfunktion und das Verfassen von Leserartikeln sind kostenfrei und registrierungspflichtig. Die hierfür geltenden Regelungen finden Sie hier.

und das sind kostenfrei und registrierungspflichtig. Die hierfür geltenden Regelungen finden Sie hier. ZEIT ONLINE bietet ein Berufsorientierungsangebot (BOA) in Kooperation mit der 22CONNECT AG an. Das Angebot ist kostenfrei und registrierungspflichtig. Die hierfür geltenden ergänzenden Regelungen der 22CONNECT AG mit Einwilligungen in die Datenverarbeitung finden Sie hier.



(BOA) in Kooperation mit der 22CONNECT AG an. Das Angebot ist kostenfrei und registrierungspflichtig. Die hierfür geltenden ergänzenden Regelungen der 22CONNECT AG mit Einwilligungen in die Datenverarbeitung finden Sie hier. In unserem Online-Archiv können Sie mit einer Registrierung kostenfrei für die private Nutzung ZEIT-Artikel seit 1946 recherchieren. Auch die Newsletter, RSS-Feeds und Spiele sind für Sie kostenfrei.

Zu den Möglichkeiten einer Lizensierung von Nutzungsrechten für die von ZEIT ONLINE angebotenen Inhalte, finden Sie hier weitere Informationen.

Zum Internetauftritt des Zeitverlags gelangen Sie hier. Die Angebote und Geschäftsbedingungen des ZEIT Shops finden Sie hier. Die Angebote und Geschäftsbedingungen von ZEIT Reisen finden Sie hier.



Allgemeine Nutzungsbedingungen von ZEIT ONLINE



Die Allgemeinen Nutzungsbedingungen von ZEIT ONLINE gelten für alle Portale und Dienste der ZEIT ONLINE GmbH.

§ 1 Urheber- und Kennzeichenrechte

1.

Bitte beachten Sie, dass die auf den Portalen der ZEIT ONLINE GmbH veröffentlichten Schriftwerke, Fotografien und Illustrationen, Videos und sonstige Inhalte urheberrechtlich geschützt sind und von Ihnen nur dann vervielfältigt oder anderweitig genutzt werden dürfen, wenn Ihnen dies im Einzelfall durch den Rechteinhaber oder die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts gestattet ist. Diese Inhalte unterliegen keiner Creative Common Lizenz, es sei denn, eine solche ist ausdrücklich angegeben. Eine Verlinkung oder Zitierung ist ohne Genehmigung zulässig, soweit dies in den Grenzen Zitatrechts nach § 51 UrhG erfolgt. Zu den Möglichkeiten einer Lizenzierung von Nutzungsrechten, finden Sie hier weitere Informationen und Ansprechpartner.

2.

Bitte beachten Sie auch, dass die Kennzeichen (Marken, Geschäftsbezeichnungen, Zeitschriften- und Rubrikentitel) der ZEIT ONLINE GmbH und der Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG dem Schutz des Markengesetzes unterliegen.

§ 2 Haftung der ZEIT ONLINE GmbH

1.

Die ZEIT ONLINE GmbH übernimmt keine rechtliche Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität von redaktionellen Beiträgen. Bitte beachten Sie, dass im Rahmen der Portale und Dienste der ZEIT ONLINE GmbH Nutzer Inhalte einstellen können. Solche Inhalte können von der ZEIT ONLINE GmbH grundsätzlich nicht auf ihre Richtigkeit und Rechtmäßigkeit hin überprüft werden und die ZEIT ONLINE GmbH macht sich entsprechende Einträge nicht zu Eigen. Sollten Sie rechtsverletzende Einträge Dritter feststellen, so wenden Sie sich bitte an community(at)zeit.de.

2.

Die ZEIT ONLINE GmbH wird sich bemühen, ihre Dienste stets zugänglich zu halten, sie übernimmt hierfür jedoch keine Haftung. Ein Anspruch auf ständige Verfügbarkeit besteht nicht. Die ZEIT ONLINE GmbH behält sich vor, ihr Angebot oder Teile des Angebots jederzeit zu beenden oder einzuschränken. Für kostenpflichtige Angebote gelten jeweils ergänzende Bestimmungen.

3.

Eine Haftung für einen Datenverlust des Nutzers oder Schäden an Hard- oder Software des Nutzers übernimmt die ZEIT ONLINE GmbH nur für den Fall des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit oder der Verletzung von Kardinalpflichten. Die Haftung ist begrenzt auf denjenigen Schaden, welcher bei vertragsgemäßer privater Nutzung durch den Nutzer vernünftigerweise vorhersehbar ist.



4.

Voraussetzung für die einwandfreie Nutzung der von ZEIT ONLINE GmbH angebotenen Dienste ist, dass Sie über einen Zugang zu elektronischen Medien verfügen, der dem jeweils aktuellen technischen Standard entspricht. Bitte informieren Sie sich vor Abschluss des Vertrages, ob die von Ihnen benutzte Hard- und Software die Nutzung der hier zur Verfügung gestellten Dienste ermöglicht. Für jedes Abonnement finden Sie in der jeweiligen Angebotsbeschreibung die technischen Details der angebotenen Dienste. Zudem können Sie mit Hilfe von Demoversionen testen, ob Ihre Hard- und Software die Nutzung der Angebote ermöglicht. Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie hier.



§ 3 Sonstige Bestimmungen

1.

Ergänzend zu diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen gelten unsere Datenschutzbestimmungen und das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des CISG. Erfüllungsort ist Hamburg. Vertragssprache ist ausschließlich Deutsch.

2.

Abweichende Bedingungen des Nutzers werden nicht akzeptiert. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Regelungen. Ungültige Bestimmungen sind durch solche zu ersetzen, die der beabsichtigten Bedeutung der ungültigen Bestimmung am nächsten kommen. Gleiches gilt bei Auftreten eventueller ausfüllungsbedürftiger Lücken.

3.

Sofern der Nutzer Kaufmann ist oder seinen ständigen Aufenthaltsort im Ausland hat, wird Hamburg als ausschließlicher Gerichtsstand vereinbart.

4.

Die ZEIT ONLINE GmbH behält sich vor, ihre Nutzungsbedingungen zukünftig zu ändern. Für kostenpflichtige Dienste gelten die jeweiligen besonderen Bestimmungen.

5.

Die Europäische Kommission stellt unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (sog. OS-Plattform) bereit. Gemäß § 36 VSBG weisen wir Sie darauf hin, dass wir zur Teilnahme an einem Streitschlichtungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nicht verpflichtet sind und an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nicht teilnehmen.







Nutzungsbedingungen für digitale Abonnements

§ 1 Beschreibung der Dienste

Das ZEIT Digital-Paket von ZEIT ONLINE bietet Ihnen während der Laufzeit des digitalen Abonnements Zugang zu den Ausgaben der ZEIT als E-Paper sowie als EPUB und MOBI für Ihren E-Reader. Zudem können Sie mit ZEIT Audio wöchentlich redaktionell ausgewählte Artikel anhören. Mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort haben Sie zudem Zugang zu den ZEIT-Apps und zu allen Artikeln auf zeit.de. Das ZEIT WISSEN Digital-Abo bietet Ihnen Zugang zum ZEIT WISSEN Magazin im PDF-Format und als iPad-App, sechsmal im Jahr. Mit dem ZEIT Audio only-Abo erwarten Sie jede Woche ausgewählte Artikel der aktuellen ZEIT.

Diese Dienste sind registrierungs- und kostenpflichtig. Wenn Sie ein digitales Abonnement bestellen, speichern wir den Vertragstext und senden Ihnen die Bestellbestätigung per E-Mail zu. Ihre Bestelldaten sind aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet verfügbar. Unsere digitalen Abonnements sind jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen kündbar. Nach Beendigung des digitalen Abonnements ist ein Zugriff auf kostenpflichtige digitale Publikationen nur möglich, wenn sie diese vorher auf Ihrem Gerät gespeichert haben. ZEIT ONLINE behält sich vor, Sie über Neuerungen innerhalb dieser Dienste per Newsletter zu informieren. Sie können diese Newsletter jederzeit abbestellen.

Nähere Informationen zu unseren digitalen Abonnements, aktuelle Preise sowie technische Beschreibungen dieser Angebote finden Sie hier. Wir behalten uns vor, den Bezugspreis unserer digitalen Abonnements anzupassen.



§ 2 Vertragsabschluss

1.

Um alle oder einzelne digitale Abonnements zu nutzen, müssen Sie sich als Nutzer registrieren und Ihre gewünschten Bestelldaten eingeben. Durch Anklicken des in der Registrierungs-E-Mail vorgehaltenen Links oder durch Eingeben der vorgehaltenen Nutzerdaten, aktivieren Sie Ihren Zugang. Wir senden Ihnen umgehend eine Empfangsbestätigung mit Ihren Zugangs- und Vertragsdaten sowie Details zu Ihrem Widerrufsrecht per E-Mail zu. Der Vertrag kommt mit Zugang dieser E-Mail bei Ihnen zustande.



Wenn Sie an mehreren Zugängen zur digitalen ZEIT bzw. Lizenzen im Rahmen von z.B. Firmenabonnements interessiert sind, schreiben Sie uns gern eine E-Mail an digitalabo@zeit.de.





2.

Abonnenten der gedruckten Ausgabe der Wochenzeitung DIE ZEIT können das Digital-Paket der ZEIT für einen geringen Aufpreis pro Ausgabe hinzubestellen. Das Digital-Paket bietet Ihnen während der Laufzeit des digitalen Abonnements die Ausgaben der ZEIT als E-Paper sowie als EPUB und MOBI für Ihren E-Reader. Zudem können Sie mit ZEIT Audio wöchentlich redaktionell ausgewählte Artikel hören. Mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort haben Sie zudem Zugang zu den ZEIT-Apps und zu allen Artikeln auf zeit.de. Dieses Abonnement ist registrierungs- und kostenpflichtig. Weitere Informationen und die Bestellmöglichkeit für Abonnenten der gedruckten Ausgabe finden Sie hier. Sie erhalten für die Abrechnung des Digital-Pakets eine Bestätigungsemail sowie eine gesonderte Ausweisung.



3. Betreuung und Abrechnung der Print- und Digital-Abonnements erfolgen durch DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH als leistender Unternehmer.





§ 3 Widerrufsrecht

Sofern Sie den Vertrag als Verbraucher abschließen, steht Ihnen das folgende gesetzliche Widerrufsrecht zu:

1. Widerrufsbelehrung



Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (ZEIT c/o DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH, Düsternstr. 1-3, 20355 Hamburg, Tel.: 040-42 23 70 70, Fax: 040-42 23 70 90, E-Mail: digitalabo(at)zeit.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.



Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Ende der Widerrufsbelehrung

2. Muster-Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es an:



ZEIT c/o DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH, Düsternstr. 1-3, 20355 Hamburg, Tel.: 040-42 23 70 70, Fax: 040-42 23 70 90, E-Mail: digitalabo(at)zeit.de.

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

Bestellt am (*) / erhalten am (*)

Name des/der Verbraucher(s)

Anschrift des/der Verbraucher(s)

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum

------------

(*) Unzutreffendes streichen.

3. Rücksendekosten

Im Falle des Widerrufrechts haben Sie die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht. Bei Widerruf des gesamten Kaufvertrages belaufen sich die Kosten der Rücksendung über DHL bspw. auf € 4,99 (z.B. für die Rücksendung eines iPads im Rahmen des Digital-Abonnements mit iPad).

§ 4 Zahlung

Das Entgelt ist vom Nutzer entsprechend der vereinbarten Bestelldaten wahlweise per Bankeinzug, Kreditkarte (VISA, MasterCard oder Diners Club) oder Rechnung zu zahlen. Sie kommen mit der Erfüllung dieser Forderung spätestens dann in Verzug, wenn Sie nicht innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung und Fälligkeit leisten.



§ 5 Vertragsbeendigung

1.

Sie können Ihren Vertrag über ein digitales Abonnement jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen kündigen. Falls Sie in Vorleistung getreten sind, werden Differenzbeträge erstattet. Die Kündigung muss schriftlich oder in Textform (z. B. E-Mail) erklärt werden. Senden Sie diese bitte an ZEIT c/o DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH, Düsternstr. 1-3, 20355 Hamburg, Tel.: 040-42 23 70 70, Fax: 040-42 23 70 90, E-Mail: digitalabo(at)zeit.de.

2.

Wenn Sie Abonnent der gedruckten Ausgabe der Wochenzeitung DIE ZEIT sind, beachten Sie bitte, dass dieses Abonnement von einer Änderung oder Beendigung des digitalen Abonnements unberührt bleibt.

§ 6 Private Nutzung

1.

Als privater Nutzer dürfen Sie Inhalte des Digital-Angebots nur zum persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch in Anspruch nehmen. Eine Nutzung für geschäftliche oder berufliche Zwecke in Ausübung oder im Zusammenhang mit einer unternehmerischen Tätigkeit oder eine Nutzung durch Unternehmen egal welcher privater oder öffentlicher Rechtsform, einschließlich Einzelunternehmen, Vereinen, Stiftungen, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, Behörden und Gerichte (im Folgenden: Unternehmen) über ein privates Nutzerkonto ist nicht gestattet.

2.

Das Recht zur privaten Nutzung der Inhalte ist auf die Person des registrierten Nutzers beschränkt, der die Inhalte auf bis zu fünf Endgeräten verwenden darf.

§ 7 Geschäftliche Nutzung

1.

Als nicht-privater Nutzer dürfen die Inhalte des Angebots nur für eigene berufliche und geschäftliche Zwecke in Anspruch genommen werden.

2.

Das Recht zur geschäftlichen Nutzung der Inhalte ist auf den als Nutzer registrierten Betrieb eines Unternehmens beschränkt. Eine Nutzung durch andere Betriebe eines Unternehmens oder verbundene Unternehmen ist nicht gestattet. Inhalte dürfen auf bis zu fünf Endgeräten verwendet werden, wobei jedes Endgerät einem Mitarbeiter des Unternehmens dauerhaft zugeordnet sein muss. Eine Nutzung durch andere Personen ist nicht gestattet.

§ 8 Weitergabe von Inhalten

1. Als Nutzer sind Sie ausgenommen der Rechte nach § 6 und § 7 nicht berechtigt, ohne Zustimmung von ZEIT ONLINE Inhalte ganz oder teilweise an Dritte weiterzugeben, zu digitalisieren oder unabhängig vom Trägermedium und der technischen Ausgestaltung in fremden Speichermedien abzulegen. Nicht gestattet sind die Vervielfältigung (z.B. Archivierung oder Ausrucke), die öffentliche Wiedergabe (z.B. öffentliche Vorführung, öffentliche Zugänglichmachung, Sendung und die körperliche Weitergabe) außerhalb des privaten Bereichs, gleich ob dies entgeltlich oder unentgeltlich geschieht.



§ 9 Sonstige Bestimmungen

Ergänzend gelten die oben aufgeführten Allgemeinen Nutzungsbedingungen von ZEIT ONLINE.







Nutzungsbedingungen für registrierungspflichtige Dienste wie Kommentieren, Leserartikel oder das Berufsorientierungsangebot



§ 1 Beschreibung der Dienste

Als registrierter Nutzer stehen Ihnen folgende Dienste zur Verfügung: Sie können Kommentare zu Artikeln sowie eigene Leserartikel verfassen, um sich mit der Redaktion sowie mit anderen Nutzern auszutauschen. Kommentare sind kürzere Textbeiträge, die Sie unter vorhandenen Artikeln, Videos, Fotostrecken oder anderen Multimedia-Inhalten abgeben können. Leserartikel sind von Ihnen verfasste Texte, die wir nach vorheriger Auswahl, Prüfung und eventuell redaktioneller Bearbeitung auf ZEIT ONLINE veröffentlichen. Durch Ihre Beiträge wollen wir die Inhalte um spannende Perspektiven und lebendige Diskussionen ergänzen. Zudem können Sie als registrierter Nutzer jede Woche eine Auswahl registrierungspflichtiger Inhalte lesen (markiert mit einem grauen Z+), bei unserem Wissensquiz ihren Spielstand speichern, eigene Quizze erstellen und das ZEIT ONLINE Schach spielen. Innerhalb des Berufsorientierungsangebots BOA können Sie einen Berufspersönlichkeitstest absolvieren und ein persönliches Profil anlegen.



ZEIT ONLINE behält sich vor, Sie über Neuerungen innerhalb dieser Dienste per Newsletter zu informieren. Sie können diese Newsletter jederzeit abbestellen.

Es gelten die folgenden Nutzungsbedingungen.





§ 2 Registrierung

1.

Die Nutzung der registrierungspflichtigen Dienste von ZEIT ONLINE setzt voraus, dass Sie sich unter Angabe Ihrer E-Mail-Adresse und eines frei wählbaren persönlichen Passwortes als Nutzer registrieren. Die ZEIT ONLINE GmbH sendet Ihnen eine Bestätigung der Registrierung mit einem Aktivierungslink per E-Mail zu. Erst nach Anklicken dieses Links ist die Registrierung abgeschlossen. Sie können Ihr persönliches Passwort hier jederzeit beliebig ändern.

2.

Voraussetzung für die Veröffentlichung von Leserartikeln ist zudem die Angabe Ihres Vor- und Zunamens sowie Ihrer Postanschrift. Diese wird ausschließlich für eventuelle redaktionelle Rückfragen benötigt.

3.

Im Rahmen der Registrierung wird ein Benutzerkonto für Sie angelegt. Darin können Sie selbst entscheiden, welche Informationen Sie anderen Nutzern offenlegen möchten. Sie können diese Informationen jederzeit ändern.

4.

Sie sind verpflichtet, der ZEIT ONLINE GmbH relevante Änderungen Ihrer Angaben unverzüglich mitzuteilen. Nur so können wir vermeiden, dass Ihre Daten von anonymen Dritten missbräuchlich verwendet werden. Sie dürfen Ihr Passwort keinem Dritten offenlegen oder anderweitig einen Missbrauch ihres Benutzerkontos durch Dritte ermöglichen. Sollten Sie Anlass zu der Annahme haben, dass Ihr Passwort Dritten offenbar geworden sein könnte, so teilen Sie dies der ZEIT ONLINE GmbH unverzüglich an kontakt(at)zeit.de mit.

5.

Sie verpflichten sich, die registrierungspflichtigen Dienste von ZEIT ONLINE nicht zu geschäftlichen oder sonst gewerblichen Zwecken oder Versendung unerwünschter Werbung zu nutzen. Es ist Ihnen ferner untersagt, in Ihrem Benutzerprofil Inhalte oder Abbildungen einzustellen, die die Rechte Dritter verletzen und /oder gegen geltendesRecht verstoßen. Sie halten die ZEIT ONLINE GmbH und ihre Mitarbeiter von Ansprüchen Dritter einschließlich der Kosten der Rechtsverteidigung frei, die auf eine solche Rechtsverletzung gestützt werden sollten. Sie verpflichten sich, keine Daten zu übermitteln, die Viren, Trojaner oder sonstige Daten bzw. Programme enthalten, die geeignet sind, Schäden an Hard- oder Software der ZEIT ONLINE GmbH oder Dritter herbeizuführen.

6.

Das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und der ZEIT ONLINE GmbH wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und ist von beiden Parteien jederzeit fristlos kündbar. Die Kündigung des Nutzers muss schriftlich oder in Textform (Erklärung per eMail an community(at)zeit.de, Brief oder Fax) erfolgen. Im Falle der dauerhaften Einstellung eines registrierungspflichtigen Dienstes gilt der Vertrag auch ohne gesonderte Kündigungserklärung als beendet.

§ 3 Leserartikel und Leserkommentare

1.

Sie können als registrierter Nutzer auf www.zeit.de und über die anderen digitalen Angebote von ZEIT ONLINE Leserartikel und Leserkommentare verfassen. Ihre Beiträge werden von der ZEIT ONLINE GmbH ggfls. überprüft, gekürzt und / oder bearbeitet, wie es auch bei Leserbriefen der Fall wäre. Sie räumen der ZEIT ONLINE GmbH das Recht zur Bearbeitung Ihres Beitrages unter Wahrung Ihres Urheberpersönlichkeitsrechtes ein.



Als registrierter Nutzer haben Sie die Möglichkeit der Nutzung der rawr‑Kommentierungsfunktion. Hierbei handelt es sich um ein interaktives Kommentierungssystem, das es Ihnen ermöglicht, auf unserer Website unter Zustimmung oder Ablehnung zu einer Frage Kommentare zu hinterlassen. Ergänzend gelten die Nutzungsbedingungen und Datenschutzhinweise von rawr, die Sie unter www.rawr.at/agbs finden.



2.

Im Falle der Veröffentlichung Ihres Leserartikels auf der Homepage oder in einem passenden Ressort werden Sie unter Ihrem Vor- und Zunamen als Verfasser benannt. Für die Leser-Artikel-Seite können auch Artikel unter Pseudonym eingereicht werden. Auch für Texte, die ZEIT ONLINE nur auf der Leserartikel-Seite und unter Ihrem Pseudonym veröffentlicht, müssen der Redaktion Vor- und Nachname sowie Ihre Kontaktdaten vorliegen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unseren Leserartikel-FAQ. Ein Anspruch auf Veröffentlichung Ihres Beitrags besteht nicht. Die ZEIT ONLINE GmbH ist jederzeit dazu berechtigt, Ihren Beitrag zu löschen. Ein Anspruch auf Löschung der von Ihnen eingestellten Beiträge besteht nicht, es sei denn, dass sich dieser aus dem Gesetz ergibt.

3.

Sie räumen der ZEIT ONLINE GmbH an Ihrem Leserartikel / Beitrag / Kommentar mit dessen Übermittlung ein unentgeltliches, zeitlich und räumlich unbeschränktes und übertragbares Nutzungsrecht ein, diesen unter Nutzung jeder technischen Übertragungsmöglichkeit einschließlich mobilfunkgestützter Dienste öffentlich zugänglich zu machen oder öffentlich zugänglich machen zu lassen. ZEIT ONLINE ist befugt, ihren Beitrag u.a. als Textdatei, über Apps und ähnliche Anwendungen, per API, als E-Paper, SMS, MMS, über Pushdienste, RSS-Feeds und Social-Media-Dienste (z. B. über unsere Kanäle bei Twitter und Facebook) oder mithilfe bisher unbekannter Übertragungs- und Nutzungsarten zu übermitteln. Diese Nutzungsrechte bleiben von der Beendigung des Nutzungsvertrages, der Löschung des Benutzerkontos oder der Löschung des Beitrages unberührt. Sie umfassen das Recht der Bearbeitung, insbesondere der Kürzung. Der gesetzliche Schutz Ihres Urheberpersönlichkeitsrechts bleibt unberührt.

4.

Die ZEIT ONLINE Netiquette ist Bestandteil dieser Nutzungsbedingungen. Diskriminierende, rassistische oder pornographische Beiträge werden auch dann nicht toleriert, wenn Sie im Einzelfall nicht gegen geltendes Recht verstoßen sollten.

Sie sind dafür verantwortlich, dass Ihre Beiträge keine Rechte Dritter (insbesondere Persönlichkeitsrechte, Urheber- und Leistungsschutzrechte, Markenrechte) verletzen und auch im Übrigen nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Es dürfen grundsätzlich auch keine Links gesetzt werden, die auf rechtsverletzende Inhalte auf Drittseiten verweisen. Wenn Sie hierzu im Einzelfall Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an community(at)zeit.de. Der Nutzer hält die ZEIT ONLINE GmbH und ihre Mitarbeiter von Ansprüchen Dritter einschließlich der Kosten der Rechtsverteidigung frei, die auf eine solche Rechtsverletzung gestützt werden sollten.

Im Falle eines Verstoßes gegen die o.g. Regelungen, ist die ZEIT ONLINE GmbH berechtigt, Ihr Benutzerkonto auch ohne vorherige Ankündigung zu sperren und / oder zu löschen.

5.

Verfasser von Leserartikeln sind verpflichtet, ZEIT ONLINE darauf hinzuweisen, falls Ihr Beitrag bereits zuvor vollständig oder in Teilen veröffentlicht worden sein sollte.

6.

Bei Fragen oder Anmerkungen zu diesen Nutzungsbedingungen oder zum Leserkommentar- und Leserartikelbereich auf ZEIT ONLINE, wenden Sie sich gern an community(at)zeit.de.



§ 4 Sonstige Bestimmungen

Ergänzend gelten die oben aufgeführten Allgemeinen Nutzungsbedingungen von ZEIT ONLINE.





Bei den registrierungspflichtigen Diensten wie z.B. dem Angebot "Z+" handelt es sich um ein Angebot von Zeit Online GmbH in Kooperation mit der Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG. Sie erhalten von uns unter der von Ihnen bei der Registrierung angegebenen E-Mail-Adresse künftig auch ähnliche Angebote. Dem können Sie jederzeit widersprechen durch E-Mail an: email(at)zeit.de.